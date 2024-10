Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un editoriale su Panorama dedicato alla Juventus e alle difficoltà che sta riscontrando Douglas Luiz con Thiago Motta. Capuano ha poi evidenziato quanto stia faticando Matias Soulé nella Roma cosi come Mats Hummels e Mario Hermoso.

Capuano: 'Non ci sono spiegazioni alternative al fatto che Motta non veda Douglas Luiz'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un editoriale pubblicato sul portale Panorama dedicato alla Juventus e alle difficoltà che sta riscontrando nella sua avventura in bianconero Douglas Luiz: "Acquistato a giugno perché destinato a diventare il perno del centrocampo di Motta, Douglas Luiz ha messo insieme solo 222 minuti in campo.

Non esistono spiegazioni alternative al fatto che Thiago non lo stia vedendo. È arrivato a Torino l'ultimo giorno di luglio e ha lavorato con il tecnico molto più di altri compagni arrivati a fine mercato, entrati in squadra e mai più usciti".

Capuano ha poi evidenziato come non solo Douglas Luiz dei nuovi starebbe riscontrando delle difficoltà: secondo il giornalista anche Kheprhen Thuram apparirebbe fuori dai radar di Motta che ad oggi gli preferirebbe i centrocampisti già presenti in rosa dallo scorso anno cosi come Cabal, il quale è partito alla grande con la Juventus salvo poi sedersi in panchina per non uscirne più.

Restando sul tema dei giocatori approdati in nuove squadre e che stanno faticando, Capuano ha poi continuato scrivendo della Roma: secondo il giornalista uno dei peggiori in questo inizio stagione è Matias Soulé, esterno offensivo arrivato proprio dalla Juventus che per il dualismo con Paulo Dybala e prestazioni non all'altezza è apparso come un oggetto misterioso nella Capitale.

Sempre nella compagine giallorossa secondo Capuano altri due elementi sembrerebbero fuori dal progetto, vale a dire Mats Hummels, ancora a secco di minuti con la maglia della Roma e Mario Hermoso, ex Atletico Madrid che è apparso più volte in difficoltà quando chiamato in causa.

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'Va dato il tempo al giocatore di abituarsi al calcio italiano'

Le parole scritte da Capuano hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus che sul web hanno risposto al giornalista per le rime: "Calma calma, va dato tempo a giocatori non abituati al campionato italiano!

Ne riparleremo nel girone di ritorno, dove avremo un quadro più chiaro. Piccole precisazioni: tre mesi di lavoro non sono un granché, tanti altri grandi giocatori come Zidane hanno avuto problemi all'inizio", sottolinea un utente su X.

Un altro poi piccato aggiunge: "Flop alla settima di campionato? Conosci poco la storia del calcio ed occhio che il web ha la memoria lunga".

Infine un tifoso evidenzia: "Juve regina del mercato era una balla? Fhe Giuntoli fosse il n.1 del mercato altra balla? Ci avete tediato per tutto il mercato".