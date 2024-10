Un rinforzo potrebbe arrivare nei prossimi giorni in casa Crotone. Il centrocampista Andrea Barberis, attualmente svincolato, si sta allenando in città in attesa di capire se il club rossoblù gli proporrà un contratto. Dopo un'annata difficile al Pisa in Serie B (con 9 presenze), il centrocampista potrebbe ripartire dalla Serie C con la maglia del Crotone. Domenica 20 ottobre intanto la squadra di Emilio Longo tornerà in campo contro il Taranto (ore 19,30) e a dirigere la sfida sarà l'arbitro Giuseppe Maria Manzo della sezione AIA di Torre Annunziata.

Crotone, c'è anche Barberis

Alla ripresa degli allenamenti dei rossoblù presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" c'è anche Andrea Barberis. Il calciatore, classe 1993, è arrivato in città nelle scorse per per trovare un accordo con il club. Per lui la città di Crotone rappresenterebbe un ritorno, visto che già in passato è stato protagonista per cinque anni tra Serie A e Serie B, prima di affrontare una fortunata esperienza triennale con la maglia del Monza di Berlusconi. Lo scorso anno un grave infortunio lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde al Pisa, dove ha totalizzato a fine campionato solamente nove presenze. In estate i problemi fisici hanno impedito al centrocampista di trovare squadra, rimanendo di fatto fermo fino ad oggi.

Ora il calciatore attende la decisione del club rossoblù riguardo alla possibilità di sottoscrivere effettivamente un contratto.

Una sfida importante contro il Taranto

Nella serata di domenica 20 ottobre a partire dalle ore 19:30 la squadra di Emilio Longo tenterà di ritornare alla vittoria, un risultato che manca per il Crotone dalla sfida interna contro il Messina (vinta per 2-0 all'Ezio Scida).

Avversario di questo turno sarà il Taranto, attualmente ultimo in classifica.

La gara sarà trasmessa in TV dai canali "Calcio" di Sky e in streaming dal servizio offerto da NowTv. I biglietti della sfida sono comunque in vendita sul sito del rivenditore ufficiale della società rossoblù e saranno acquistabili presso il Ticket Point del Crotone fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio della gara.

Crotone-Taranto, all'Ezio Scida arbitra Manzo

Nelle ultime ore la Lega Pro ha ufficializzato il nome dell'arbitro chiamato a dirigere la sfida tra Crotone e Taranto: si tratta di Giuseppe Maria Manzo della sezione AIA di Torre Annunziata.

Il fischietto campano non ha precedenti con gli squali e sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Bernasso di Milano e Alberto Rinaldi di Pisa; quarto ufficiale Domenico Leone di Barletta.