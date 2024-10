Andrea Barberis sarà l'unico innesto della rosa del Crotone di queste settimane autunnali. Ad annunciarlo durante il corso di una conferenza stampa svolta al Centro Sportivo "Antico Borgo" è stato il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna. Ogni discorso legato ad altri acquisti verrà affrontato solamente a gennaio. Il Crotone intanto tornerà in campo per il match dell'undicesima giornata di Serie C domenica 27 ottobre alle ore 17:30 sul campo del Giugliano.

Barberis unico innesto autunnale

Andrea Barberis sarà l'unico rinforzo dal mercato degli svincolati di queste settimane autunnali.

Lo ha dichiarato dal Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna durante la conferenza stampa di presentazione del centrocampista. "Con il ritorno di Andrea Barberis siamo andati ad inserire personalità nel gruppo - ha dichiarato il Direttore Generale -, la speranza è quella di poter esprimere la mentalità da Crotone al resto della squadra. C'è una regola che non non ci permette di inserire altri calciatori in lista. L'arrivo di Andrea Berberis permetterà a Vinicius Di Stefano (infortunato) di poter recuperare con calma fino a gennaio. Dovremo aspettare la sessione di riparazione per poterci muovere sia in entrata che in uscita".

Vinicius infortunato, lunghi tempi di recupero

L'idea di riportare a Crotone Andrea Barberis è arrivata dopo l'infortunio subito dal centrocampista Vinicius Di Stefano, che starà lontano dal rettangolo verde per alcuni mesi.

Il calciatore non rientrerà in squadra prima di gennaio. "Ha subito un infortunio - ha sottolineato Raffaele Vrenna -, ci vorrà ancora del tempo e in questo modo, permetteremo al ragazzo di riprendersi e alla squadra di poter contare su un altro calciatore come Barberis. A gennaio con il suo recupero potremo pensare di reinserirlo in squadra modificando la rosa, oppure operando diversamente sul mercato.

In questo momento Barberis è l'unico calciatore che farà parte della nostra squadra prima di gennaio".

Eyango non sarà tesserato

Dopo le parole del Direttore Generale Raffaele Vrenna viene quindi meno la possibilità di poter vedere, almeno fino a gennaio, Steeve-Mike Eyango con la maglia del Crotone. Il centrocampista ex Genoa e Cosenza si è allenato con la squadra nei giorni scorsi. Su di lui ha espresso belle parole anche il tecnico Emilio Longo, ma al momento, per scelte tecniche e per regolamento, non farà parte della rosa del Crotone.