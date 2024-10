Sembra prendere sempre più quota la possibilità di rivedere Mario Balotelli in Serie A: complice il grave infortunio che ha colpito Duvan Zapata infatti, il Torino si sta guardando attorno e l'attaccante italiano, attualmente svincolato, sembra un potenziale candidato per sostituire il colombiano.

Le altre alternative per l'attacco del Torino di Vanoli sarebbero Wissam Ben Yedder, Eric Choupo-Moting e Isaac Success, tutti svincolati e prelevabili in qualsiasi momento.

Ipotesi Balotelli in granata

La sua ultima squadra è stata l'Adana Demirspor con cui ha realizzato 26 gol in 51 gare, ha 34 anni e vanta 52 gol in 141 gare di Serie A: lui è Mario Balotelli e potrebbe tornare in Serie A.

L'ipotesi dell'approdo al Toro è nata dopo l'infortunio di Zapata e sembra prendere sempre più robustezza, ma andrà capito se lo staff tecnico granata penserà davvero di mettere sotto un contratto un calciatore che ama molto restare 'fuori dal coro' in una squadra, quella di Vanoli, che ha invece dimostrato di fare del gruppo la propria forza più grande.

Certo sarebbe uno scenario suggestivo, le prossime ore saranno decisive.

Le altre alternative per l'attacco del Torino, da Choupo-Moting a Success

La prima opzione alternativa all'ex Milan porta dritti a Wissam Ben Yedder, attaccante francese autore di 16 gol nella scorsa Ligue 1 con il Monaco. In passato il centravanti ha anche vestito la maglia della nazionale con cui ha vinto la UEFA Nations League nel 2020-2021.

La seconda ipotesi conduce a Eric Choupo-Moting, ex Paris Saint-Germain ed Bayern Monaco, forse il più simile a Zapata per caratteristiche fisiche: 35 anni già compiuti, nell'ultima stagione disputata ha realizzato solo tre reti, cosa che apre più di un dubbio alla possibilità che offra delle garanzie tecniche.

La terza ipotesi è costituita dall'ex Udinese Isaac Success: è il più giovane tra i calciatori disponibili, ha 28 anni ma ha mostrato più di una volta di avere le polveri bagnate e di essere poco prolifico in zona gol (solo 6 gol in 83 gare con i friulani).

Le opzioni d'attacco del Torino senza il mercato sono limitate a Sanabria e Adams

Zapata aveva realizzato 3 gol in 7 partite, era in grande forma e stava trascinando il Torino. I tempi di recupero per la rottura del legamento crociato parlano di almeno 7 mesi, tantissimi per lui e per i granata con cui in 45 gare in carriera ha realizzato 16 reti.

Senza di lui le opzioni in attacco sono limitate ad Antonio Sanabria come prima punta e Ché Adams in supporto. Gli altri componenti del reparto sono Karamoh e Njie che potrebbero adattarsi come prima punta, mentre Vlasic, appena tornato disponibile dopo un lungo infortunio, ama agire qualche metro più indietro in posizione di trequartista.

Senza interventi sul mercato Vanoli dovrà trovare un modo di attaccare diverso, basato più sui fraseggi palla a terra che non sul gioco aereo e di sponda.