Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube da Nicolò Schira, Paul Pogba dovrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra invernale di rafforzamento per andare nei Los Angeles FC, club del MLS. Secondo Schira inoltre il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi addosso al talentino della Serbia Andrija Maksimovic.

Schira: 'Pogba tornerà a giocare ma non nel club bianconero: per il francese possibile futuro in MLS'

Il giornalista sportivo Niccolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato a quello che dovrebbe essere il futuro di Paul Pogba: "Il francese tornerà a giocare da marzo si, ma non nella Juventus.

Si va verso la risoluzione del contratto e si cercherà un accordo che soddisfi tutti. Come già detto Pogba ricomincerà l'attività agonistica fra 4 mesi, proprio quando inizierà la vera stagione in MLS, quindi attenzione alla pista che porta negli States il centrocampista. La pista più calda lo indirizzerebbe negli Los Angeles FC, squadra dove c'era Chiellini e che potrebbe aver parlato bene del "polpo". Inoltre nella squadra americana ci sono due francesi come Lloris e Giroud, ex attaccante del Milan col quale Pogba avrebbe avuto più di una telefonata per sondare il terreno".

Continuando sul tema Juventus Schira ha detto: "L'imprinting di Giuntoli è quello di comprare giovani talenti a basso costo e di prospettiva.

Attenzione dunque al giovane talento della Serbia Andrija Maksimovic fantasista mancino che può giocare da esterno offensivo e trequartista. È un calciatore che ha già rubato l'occhio nella Stella Rossa ed è nei radar del club bianconero, cosi come altri club in Premier League".

Infine Schira riferendosi al Napoli ha detto: "Ha due questioni importanti da risolvere entro la fine del mese per quanto concerne due rinnovi di contratto, quelli di Meret e di Kvaratskhelia.

Per quanto concerne il primo, il portiere non vorrebbe prolungare per un solo anno come fatto in precedenza ma firmare per almeno un triennale. Sulle cifre siamo sempre intorno ai 2 milioni di euro ma bisognerà capire le volontà del club. Per quanto riguarda invece la situazione del rinnovo di Kvaratskhelia, De Laurentiis è arrivato ad offrire 5 milioni di euro più bonus per arrivare a 7 complessivi mentre il georgiano vorrebbe una base da 7 milioni netti per salire".

I tifosi rispondono a Schira: 'Se Pogba va in MLS è veramente finito'

Le parole di Schira hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Se Pogba va in MLS é proprio finito. Se vuole dimostrare ancora qualcosa deve andare a Marsiglia. Per quanto riguarda la Juve, il rischio è che diventi una squadra con giocatori in "rodaggio", che hanno prospettive ma che costano poco. Non dimentichiamo che ad un certo punto, se si rivelano bravi, devi pagare per tenerli altrimenti se ne vanno e finisci per non avere mai una squadra che tenga la competitività", scrive un utente su Youtube.

Un altro più seccamente scrive: "La Juve saluta Pogba e restano perché non li vuole nessuno Locatelli e Fagioli".