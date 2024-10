La Juventus ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, ma ancora una volta l’apporto degli attaccanti bianconeri è stato deludente. Nonostante i tre punti conquistati, l’efficacia offensiva del reparto avanzato continua a destare preoccupazioni. Tra i giocatori maggiormente criticati spicca Kenan Yildiz, il giovane numero 10 della Juventus.

Dopo il match, diverse voci autorevoli si sono espresse sul rendimento del talento turco, tra cui Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, che ha analizzato la prestazione del giovane attaccante.

“Anche lui in questo momento incide poco, non rischia la giocata”, ha affermato Caressa, evidenziando una certa mancanza di iniziativa da parte del ragazzo. “Vedo pochi giocatori che rischiano la giocata, fanno il compitino, tornano indietro”, ha aggiunto, lanciando un messaggio chiaro a Yildiz: per fare il salto di qualità, occorre rischiare di più.

Caressa dubbioso

Kenan Yildiz, che quest’anno non ha ancora trovato la via del gol in Serie A, ha comunque brillato in Champions League, dove ha segnato la sua prima rete stagionale. Tuttavia, le aspettative su di lui restano alte, soprattutto considerando il prestigio della maglia numero 10 che indossa, un simbolo di grandi responsabilità nella storia della Juventus.

Molti tifosi e osservatori si aspettano che il giovane talento faccia un passo avanti, dimenticando spesso la sua giovane età: Yildiz ha infatti solo 19 anni e si trova già a gestire pressioni non indifferenti. Nonostante questo, Caressa ha sottolineato che il giovane dovrebbe comunque cercare di fare di più: “Di Yildiz si parla moltissimo, ma premettiamo che è un ragazzo giovane.

Qualcuno alla sua età era già qualcosa di più, è già al secondo anno che gioca”, ha dichiarato il giornalista, invitando il giovane a non accontentarsi del ruolo attuale e a puntare a migliorare costantemente: “Yildiz un pochino la giocata la deve provare”.

La Juventus, con Thiago Motta alla guida, dovrà trovare il modo di sfruttare al meglio il potenziale di Yildiz, bilanciando l’esigenza di risultati immediati con la crescita del giovane talento.

Yildiz verso la conferma in Champions

Intanto, la Juventus è già pronta a tornare in campo, visto che domani 22 ottobre sarà in programma la gara contro lo Stoccarda di Champions League. Per questo match, Thiago Motta confermerà ancora Kenan Yildiz, che probabilmente giocherà ancora sulla sinistra, ma non è da escludere che possa spostarsi in mezzo, sulla trequarti. Il giovane talento turco potrebbe accentrarsi per trovare meglio gli spazi, ma le assenze in questo momento costringono Thiago Motta a non poter fare grandi esperimenti.

Inoltre, va sottolineato che in Italia Yildiz fa più fatica perché spesso la Juventus affronta squadre che si arroccano in difesa, mentre in Europa c’è più spazio e sicuramente gli attaccanti fanno meno fatica.