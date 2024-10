Brutte notizie per Teun Koopmeiners e la Juventus. L’olandese, sottoposto ad accertamenti strumentali, ha riportato una frattura lievemente scomposta della seconda costola anteriore destra. Si tratta di un infortunio delicato che richiede tempi di recupero incerti e trattamenti mirati per favorire la guarigione. Adesso il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso, ma la sua assenza per il prossimo match contro la Lazio è già confermata. Resta inoltre in forte dubbio la sua presenza per le partite successive contro lo Stoccarda in Champions e contro l’Inter in campionato.

Si ferma Koopmeiners

Per questo tipo di infortunio la gestione deve essere prudente: la frattura, infatti, può rimarginarsi solo con il riposo adeguato. Dunque, Koopmeiners sarà monitorato giorno per giorno e lo staff medico valuterà il suo rientro solo quando le condizioni lo permetteranno. Questa situazione rappresenta una vera batosta per Thiago Motta, allenatore della Juventus, che contro la Lazio dovrà già fare i conti con altre assenze importanti: Nico Gonzalez e Francisco Conceição non saranno disponibili, complicando ulteriormente le scelte sulla trequarti.

Il match di sabato 19 ottobre, dunque, vedrà la Juventus costretta a trovare nuove soluzioni tattiche. L’assenza di Koopmeiners apre diversi scenari e Motta dovrà prendere delle decisioni cruciali nelle prossime ore.

Una delle opzioni più probabili è quella di spostare Yildiz più al centro, con Mbangula sulla sinistra e Weah sulla destra. Tuttavia, l’americano sta affrontando un fastidio alla caviglia e il suo recupero non è ancora certo. Se anche Weah dovesse dare forfait, l’emergenza sulla trequarti diventerebbe totale. A quel punto, una delle soluzioni potrebbe essere quella di avanzare Andrea Cambiaso, adattandolo a un ruolo più offensivo.

Thiago Motta dovrà quindi fare i conti con una situazione complicata, cercando di mantenere alto il livello competitivo della squadra nonostante le numerose assenze.

Si lavora senza i nazionali

La Juventus, in questi giorni, si sta allenando in vista del match contro la Lazio. Alla Continassa, però, mancano i nazionali. Infatti, sono undici i giocatori che hanno lasciato Torino.

Thiago Motta comunque, sta lavorando con giocatori importanti come Dusan Vlahovic, Khéphren Thuram, Douglas Luiz, Federico Gatti e Pierre Kalulu. Questi giocatori stanno sfruttando la pausa per riposare e per essere al top alla ripresa. Quando ripartirà il campionato la Juventus si troverà a dover giocare 7 partite in 21 giorni. Pertanto, è fondamentale per i bianconeri avere il maggior numero di giocatori disponibili e in eccellente condizione fisica.