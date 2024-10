Il Torino potrebbe essere protagonista della prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, dopo il grave infortunio subito da Duvan Zapata contro l'Inter sabato scorso. Per il colombiano stagione finita e per questo motivo si andrà alla ricerca di una punta e proprio con i nerazzurri si potrebbe aprire una trattativa. Il nome che il club meneghino sarebbe pronto ad offrire è quello di Marko Arnautovic, che in nerazzurro è indietro nelle gerarchie rispetto ai vari Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.

Un altro nome che sta caratterizzando i rumors di mercato in questi giorni è quello di Theo Hernandez.

In scadenza di contratto a giugno 2026, se non arriverà l'accordo per il rinnovo, la Juventus è pronta a fare un tentativo provando un altro colpo dal Milan dopo l'arrivo di Pierre Kalulu della scorsa estate.

Arnautovic in orbita Torino

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter è Marko Arnautovic. Il centravanti austriaco è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente arriverà il rinnovo ma occhio anche ad un possibile addio anticipato per gennaio. La destinazione potrebbe essere il Torino, che è alla ricerca di una punta dopo il grave infortunio subito al ginocchio da Duvan Zapata proprio nel match contro i nerazzurri di sabato scorso. Sono tanti i nomi sondati in questi giorni ma occhio proprio all'ex Bologna, che al Toro troverebbe sicuramente maggiore spazio rispetto a quanto sta succedendo a Milano.

Inter che, comunque, si libererebbe di un ingaggio da quasi 4 milioni di euro netti a stagione, poco meno di 2 essendo un affare che andrebbe chiaramente in porto a gennaio. Arnautovic che fino ad ora in questa stagione ha segnato una rete, in Champions League contro la Stella Rossa.

Come l'affare può andare in porto

Inter e Torino dunque a gennaio potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Marko Arnautovic.

Essendo a sei mesi dalla scadenza di contratto, la valutazione non può essere superiore ai 4-5 milioni di euro. L'idea dei nerazzurri potrebbe essere quella di lasciarlo partire anche a zero, ottenendo però un diritto di prelazione su Samuele Ricci. Il centrocampista piace molto dal club meneghino come possibile vice Calhanoglu ed è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Arnautovic permetterebbe all'Inter di avere una posizione di vantaggio sulle concorrenti, che non mancano in Italia e in Europa.

Juventus su Theo Hernandez

La Juventus starebbe pensando ad un altro colpo in casa Milan dopo l'affare Pierre Kalulu, che tanto bene sta facendo in bianconero. Il nome che sarebbe finito nel mirino è quello di Theo Hernandez, per quello che sarebbe un clamoroso sgarbo di mercato. Il francese sta trattando il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, ma senza un accordo la cessione sarà inevitabile per evitare di perderlo a parametro zero. Solo in quel caso, però, la suggestione potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più per i bianconeri.

L'eventuale trattativa tra Juventus e Milan

Theo Hernandez resta pur sempre uno dei migliori laterali sinistri al mondo e questo non può che incidere sulla sua valutazione che, pur essendo eventualmente ad un anno dalla scadenza di contratto, non potrà essere inferiore ai 50 milioni di euro. La Juventus potrebbe provare ad inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. I nomi sul tavolo sarebbero quelli di Douglas Luiz, che a Torino non sta riuscendo ad affermarsi, e Timothy Weah. Sarà il Milan poi a decidere se accettare uno di questi due calciatori, oltre ad un conguaglio economico, o se cedere il francese all'estero puntando ad incassare solo cash. Questo, come abbiamo detto, solo se non si troverà l'accordo per il rinnovo di contratto.