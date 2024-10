La punta egiziana dell'Eintracht Francoforte, Omar Marmoush, è una delle grandi sorprese di questa stagione in Bundesliga. Le sue prestazioni importanti non sono passate inosservate, attirando l'interesse di diversi top club europei, tra cui Liverpool, Arsenal, Manchester United e Juventus.

Marmoush ha già segnato 9 gol fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni

Il giocatore dell'Eintracht Francoforte, Marmoush, ha iniziato la stagione in modo notevole, realizzando 9 gol e fornendo 6 assist nelle sue prime 9 partite tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania.

Questo impatto importante lo ha reso una delle rivelazioni più interessanti nel calcio europeo, con numeri che lo rendono un obiettivo di mercato ambito dai grandi club.

Società come Liverpool, Arsenal, Manchester United e Juventus sono pronte a contendersi la punta egiziana.

Il giocatore Marmoush si è trasferito all'Eintracht Francoforte nel calciomercato estivo del 2023

La valutazione di mercato di Marmoush è di circa 20 milioni di euro e ha un contratto in scadenza con l'Eintracht Francoforte a giugno 2027. Ha giocato il suo primo match con la nazionale egiziana nel 2021 e fino ad adesso ha disputato con la rappresentativa nazionale 32 match, segnando 6 gol. È arrivato all'Eintracht Francoforte dal Wolfsburg nel Calciomercato estivo del 2023 a parametro zero, un ingaggio che si sta rivelando molto importante per la società tedesca.

Marmoush non è l'unico giocatore valutato dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato.

I nomi per rinforzare il settore avanzato, su tutti David e Lucca

La Juventus guarda al futuro e si prepara per il mercato estivo del 2025 seguendo un nome in particolare: Jonathan David. La punta canadese del Lille è un nome concreto, ma la trattativa non potrà essere anticipata a gennaio in quanto la Juventus non dispone attualmente di slot per giocatori extracomunitari e David non possiede un passaporto europeo.

Per gennaio, dunque, la Juventus dovrà virare su altri profili. L'attenzione sarà rivolta in particolare alla Francia Under 21. Tra i convocati che affronteranno Cipro e Austria c’è infatti Arnaud Kalimuendo, giovane attaccante del Rennes già cercato dai bianconeri in estate.

Oltre a Kalimuendo, altri nomi emergono sulla lista di mercato di Giuntoli. Uno di questi è Giacomo Raspadori del Napoli, anche se la trattativa appare complessa. Infine, c’è Lorenzo Lucca, fresco di convocazione in Nazionale maggiore e riferimento dell’Udinese.