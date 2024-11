Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su Calciomercato.it dal giornalista Paolo Paganini la Juventus valuterebbe il nome di Mauro Icardi come possibile rinforzo per potenziare l'attacco nella finestra di rafforzamento di gennaio. Paganini ha poi parlato del difensore centrale in ottica bianconera e dei nomi valutati dal ds Cristiano Giuntoli.

La Juventus starebbe pensando per il mercato di gennaio a Mauro Icardi per potenziare l'attacco. È questa l'indiscrezione rivelata dal giornalista Rai Paolo Paganini, che ai microfoni del canale Twitch Calciomercato.it ha detto: "Giuntoli ha dichiarato che faranno il difensore ma io credo che la Juve stia pensando anche ad un attaccante.

Saranno comunque fatte delle valutazioni su Milik e se il polacco dovesse offrire delle garanzie a livello fisico può anche darsi che il centranti non arriverà. In ogni caso alla Juve hanno messo in preventivo di fare anche la punta e tra le possibilità c'è appunto da considerare il ritorno in Italia di Icardi. Poi c'è Lucca dell'Udinese e Raspadori, giocatore che per caratteristiche piace a Motta ma che difficilmente il Napoli manderà via".

Sul tema del difensore in ottica Juve, Paganini ha aggiunto: "Giuntoli si sta muovendo a 360 gradi e so che ci sono stati dei contatti con l'entourage di Tomori. Il francese però è legato al Milan fino al 2027 e per questo Giuntoli aveva proposto la formula del prestito, un'opzione che non piace ai rossoneri.

Per quanto concerne Skriniar, lo slovacco è fuori dal progetto del PSG ma c'è un grande problema, quello del suo ingaggio. Dunque bisogna anche seguire anche altre piste per il difensore come quella che porta a Kiwior o quella di Dragusin".

Parlando infine delle gare giocate dalle italiane in Champions League Paganini ha detto: "Penso che possiamo tracciare un bilancio positivo dei risultati tra cui emerge quello che da molti è stata definita la resurrezione del Milan.

Merito per me va dato a Fonseca, che nei momenti cruciali della stagione ha dimostrato di non perdere la testa ma anzi di regalare autorevolezza alla squadra. Se devo comunque dare la palma della migliore in questo momento la do all'Atalanta, che non può più essere considerata una debuttante ma anzi si sta consacrando come una delle formazioni più importanti in Italia ed in Europa".

Juve, i tifosi rispondono a Paganini: 'Icardi? Dipende dallo stipendio che pretende'

Le parole dette da Paganini hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi: "Icardi adesso? Con tre anni in meno sulle gambe e a seconda dello stipendio preteso forse" sostiene un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "I giocatori di esperienza ci vogliono, con i giovani non si vince, ficcatevelo in testa".