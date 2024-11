Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube rivelando di non aver avuto alcuna traccia dell'indiscrezione che vorrebbe Juventus e PSG in trattativa per uno scambio che vedrebbe Nicolò Fagioli passare a Parigi in cambio di Milan Skriniar.

Juventus, Pedullà smentisce: 'Scambi col PSG per Skriniar? Cose che non stanno ne in cielo ne in terra'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube smentendo quella che oggi è stata l'indiscrezione circolata in orbita Juventus che vorrebbe il club bianconero in trattativa col PSG per un scambio che prevedrebbe il passaggio di Nicolò Fagioli in Francia al posto di Milan Skriniar: "Sono diversi giorni che si va avanti con la notizia di Skriniar ed addirittura nelle scorse ore si è parlato di scambi ma io non ho riscontri ne per una ne per l'altra indiscrezione.

Sono cose per me che non stanno ne in cielo ne in terra e per capirlo basterebbe vedere quanto la Juventus dovrebbe pagare lo slovacco per 6 mesi, ovvero 10 milioni di euro lordi se gli va bene".

Pedullà ha continuato: "Su Skriniar ci sono delle controindicazioni oltre a quelle economiche già citate: nello spogliatoio infatti andrebbero ad inserire un calciatore che percepisce molto più degli altri, rischiando di rovinare degli equilibri. Poi lo prenderebbero a noleggio per soli 6 mesi senza certezze per il futuro. Inoltre le caratteristiche ricercate per il difensore sarebbero diverse da quelle dello slovacco, che fisicamente e tecnicamente ricorda molto Federico Gatti".

Infine il giornalista ha ribadito: "In ogni caso tutto può accadere nel mercato e magari Skriniar diventa un'operazione fattibile negli ultimi giorni di dicembre.

Ad oggi però ripeto non è una trattativa che sta in piedi sia per costi che per peculiarità ricercate dalla Juventus nel prossimo difensore".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Skriniar mai nella vita, in confronto Gatti è un fuoriclasse'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Io Skriniar non lo voglio nemmeno regalato, non mi interessa proprio, ma sto tranquillo e pacifico che non arriva per via dell'ingaggio" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Per favore Skriniar stia a Parigi ma mai alla Juve: al confronto Gatti è un fuoriclasse! Per 10 milioni netti anno poi non è una follia, di più".

Insomma un'opinione univoca di alcuni elementi della tifoseria bianconera che hanno mostrato più di un dubbio nei confronti di un difensore che nella sua avventura parigina non avrebbe mai davvero confermato quanto fatto vedere con la maglia dell'Inter.