La Juventus guarda già alla prossima sessione di mercato con un obiettivo ben chiaro: rinforzare la mediana con un centrocampista di alto livello. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome in cima alla sarebbe quello di Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan, ora in forza al Newcastle, è considerato il profilo ideale per alzare la qualità del centrocampo bianconero. Tuttavia, la trattativa non si presenta semplice. Il club inglese, infatti, non sembra intenzionato a scendere sotto i 70 milioni di euro per lasciar partire il classe 2000.

Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando di inserire delle contropartite tecniche per abbassare l’esborso economico. Tra i nomi più caldi in questo senso paiono esserci quelli di Douglas Luiz e di Dusan Vlahovic. Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino la scorsa estate dall’Aston Villa, non ha pienamente convinto e il suo futuro a Torino appare incerto. La sua cessione, magari proprio come pedina di scambio, è una possibilità concreta.

La strategia della Juventus per provare ad arrivare a Tonali

Tuttavia, il nome che potrebbe davvero sbloccare l’affare è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 e, di fronte al rischio di perderlo a parametro zero tra due anni, la Juventus potrebbe decidere di cederlo già in estate.

Offrirlo al Newcastle in cambio di Tonali rappresenterebbe una mossa vantaggiosa: da un lato si eviterebbe una futura perdita a costo zero (nel giugno 2026), dall’altro si abbasserebbe sensibilmente il prezzo del cartellino del centrocampista azzurro.

Vlahovic titolare contro il Parma

Nel frattempo, però, la Juventus non perde di vista il presente.

La squadra di Igor Tudor è concentrata sulla corsa Champions e sabato contro il Parma sarà di nuovo in campo per difendere il quarto posto in classifica. Al centro dell’attacco ci sarà ancora una volta Dusan Vlahovic, confermato titolare nonostante il lungo digiuno dal gol. L’ultima rete del serbo risale al 23 febbraio contro il Cagliari, ma il tecnico croato continua ad avere fiducia in lui.

Nella recente gara contro il Lecce, pur senza segnare, Vlahovic è stato determinante servendo due assist vincenti per Koopmeiners e Yildiz. Un segnale positivo, anche se l’ex attaccante della Fiorentina sa bene che per ritrovare piena fiducia serve tornare a segnare.