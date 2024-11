La Juventus si prepara a un mercato invernale intenso, puntando a rinforzare difesa e attacco. Tra gli obiettivi principali c’è Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, ma il Real Madrid potrebbe complicare i piani dei bianconeri. Sul fronte offensivo, l’ex Udinese Beto Betuncal, attualmente all’Everton, rimane un profilo gradito per Cristiano Giuntoli. La Vecchia Signora studia le mosse per gennaio, ma la concorrenza è agguerrita. I bianconeri continuano a seguire a distanza, ma solo per l'estate, l'attaccante Jonathan David del Lille.

Sam Beukema: la sfida Juventus-Real Madrid

Sam Beukema, classe 1998 e pilastro della difesa del Bologna, è un nome caldo per il mercato invernale. La Juventus ha messo gli occhi su di lui, ma secondo fonti spagnole riportate da "Fichajes.net", anche il Real Madrid è interessato al giocatore olandese. Carlo Ancelotti lo considera un’opzione valida per sostituire Militao, attualmente infortunato. Questo scenario complica i piani dei bianconeri, che dovranno vedersela con la forza economica del club spagnolo. La Juventus potrebbe tentare di anticipare i tempi con un’offerta a gennaio, ma il Bologna non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente.

Beto, l’attaccante ideale per rinforzare l’attacco

Per l’attacco, la Juventus guarda ancora a Beto Betuncal, attuale centravanti dell’Everton e già conosciuto in Serie A per il suo passato all’Udinese. Il classe 1998 è considerato il profilo ideale per aggiungere forza fisica e profondità al reparto avanzato. Il "Corriere dello Sport" sottolinea come Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, nutra da tempo un interesse per il portoghese.

Nonostante il trasferimento in Premier League, dove Beto ha mostrato buone qualità, un ritorno in Italia non è da escludere. L’Everton potrebbe però chiedere una cifra elevata, complice la necessità di rinforzare il proprio bilancio, e la trattativa non si preannuncia semplice.

Un gennaio decisivo per la Juventus

Con il mercato di gennaio alle porte, la Juventus è chiamata a muoversi con decisione.

In caso di mancato rinnovo dell'attaccante Dusan Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026, la Juventus potrebbe decidere di cedere il suo attaccante in estate e dirottare il suo interesse verso Jonathan David, punta del Lille. Il club bianconero dovrà inoltre valutare la cessione a gennaio di Danilo, in scadenza di contratto la prossima estate, oppure perderlo a fine stagione a parametro zero. In difesa il club bianconero - in caso di partenza di Danilo -, potrebbe virare su Ardian Ismajli, difensore dell'Empoli seguito anche dal Napoli.