Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della prestazione negativa effettuata col Monza da parte di Dusan Vlahovic. Chirico ha poi detto la propria opinione sul reparto difensivo dei bianconeri e sulle troppe occasioni concesse alla formazione di Nesta.

Chirico: 'Vlahovic mi irrita e sono stanco di vedere il suo apporto inutile alla costruzione della squadra'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla prestazione effettuata dal Dusan Vlahovic col Monza: "È stato irritante, tanto è vero che lo sgridava anche Motta dalla panchina.

Non sapeva gestire i palloni in ripartenza, non gestiva la marcatura degli avversari e stava sempre per terra. Non può neanche lamentarsi che non gli arrivino i palloni perché Conceicao nel primo tempo ne ha messi una quantità industriale. Gli altri si fanno trovare pronti mentre lui è sempre in ritardo, sono stanco di vedere un attaccante che è inutile per il gioco della squadra".

Chirico, riferendosi poi alla prestazione effettuata dalla Juventus all'U-Power Stadium ha sottolineato: "Che sofferenza contro la nuova ultima in classifica della Serie A. Anche questa volta hai rischiato di pareggiare ma per fortuna la squadra bianconera è riuscita a prendere i 3 punti e ci fa vivere un natale più sereno, anche se sempre senti siamo in classifica.

È stata una grande fatica ma si è anche vista la voglia di prendersi il vantaggio e una volta recuperati, hai mostrato la voglia di vincerla. Questo è sicuramente positivo però non basta".

Il giornalista ha proseguito: "A livello difensivo la prestazione è stata negativa ed ho visto un reparto arretrato molto ballerino. Cioè non possiamo sempre ricordare l'assenza di Bremer ma rischiare tanto con l'ultima in classifica non è normale.

La squadra non trasmette sicurezza e al netto delle occasioni del Monza che non sono state trascendentali, la squadra di Nesta si è ritrovata troppo spesso in posizione utile per calciare verso la porta bianconera".

Infine Chirico ha chiosato dicendo: "È chiaro che essendo sempre gli stessi a giocare si denota una certa stanchezza negli 11 in campo e per fortuna la squadra ha tenuto il risultato però bisogna essere più ermetici li dietro.

Dobbiamo imparare a saperci difendere insomma".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Anche io sono stanca di Vlahovic. Almeno Conceicao ed Yildiz si dannano l'anima" sostiene una tifosa su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ero alla stadio e posso dire che dal vivo siamo veramente poca roba. Tantissimi passaggi sbagliati, difesa da paura, zero verticalizzazioni. Troppo possesso palla inutile. Veramente non vedo niente di buono in questa Juve".

Non tutti comunque la pensano allo stesso modo su Dusan Vlahvovic e c'è chi, come l'ex calciatore bianconero Alessio Tacchinardi, vede il problema del serbo negli scarsi rifornimenti che gli vengono serviti dalla squadra.