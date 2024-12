Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha scritto su X un messaggio polemico nei confronti dell'arbitraggio del fischietto Marchetti che avrebbe favorito la Juventus nel 2 a 2 con il Bologna. Della gara giocata dai bianconeri e delle scelte di Motta ha invece detto la propria opinione su X anche il giornalista Paolo Rossi.

Juventus, Ziliani: 'Scempi regolamentari compiuti a favore di Madama da Marchetti e dal VAR'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X e senza usare mezzi termini ha criticato la direzione arbitrale che si è vista sul campo dell'Allianz Stadium nella gara pareggiata dalla Juventus con il Bologna per 2 a 2: La Serie A conferma di essere quel che tutti ormai sappiamo.

Minuto per minuto, la cronaca del vergognoso match di ieri con gli scempi regolamentari compiuti a favore di Madama da Marchetti e VAR. Conceiçao che insulta l'assistente sotto gli occhi dell'arbitro che fa finta di nulla. E Motta espulso perché ritiene che Marchetti stia danneggiando Madama: non è una battuta, è tutto vero".

Ziliani in un secondo post ha evidenziato come l'arbitro Marchetti, nel momento in cui ha espulso per doppia ammonizione Thiago Motta, ha ricevuto una forte pallonata in testa calciata evidentemente da qualche giocatore in campo. Una circostanza che il fischietto ha ignorato mandando su tutte le furie il giornalista del Fatto Quotidiano.

Juventus, Rossi: 'Il 2 a 2 consente almeno di non determinare una crisi vera anche se i problemi restano'

Di quello che è accaduto in campo tra Juventus e Bologna ha scritto anche il giornalista Paolo Rossi su X: "Il 2-2 consente almeno di non determinare una crisi vera, anche se i problemi restano tanti. Ma perdere e farlo così sarebbe stato devastante, a maggior ragione prima di un incontro determinante in Champions League.

Non ho capito molte scelte, a partire dalla formazione".

Rossi ha poi aggiunto: "Per il sito della Juve abbiamo giocato col 4-2-3-1. Secondo il Corriere della Sera col 4-1-4-1. Per Gazzetta 4-3-3. La Juve di Motta fa la fortuna dei tattici che la studiano: solo loro possono capire meglio. Ma il punto è proprio questo: il calcio non è tutto lì".

Juventus, i tifosi rispondono a Rossi: 'Siamo certi della forza di questa rosa?'

Le parole di Rossi hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi: "Condivido in toto l’analisi ma a parte la condivisione delle scelte che possono magari risolvere la singola gara siamo certi della forza della rosa? Io ho forti dubbi anche se perdere Bremer e Cabal sono attenuanti non piccole" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Oggi è la prima volta che critico l’allenatore, lo faccio sia per la formazione scesa in campo che per il cambio su Cambiaso, doveva secondo me passare alla difesa a tre ed inserire Thuram a centrocampo. Però c'è sempre una cosa da analizzare, come fa un allenatore a costruire che ha mezza squadra fuori?".