La sostituzione di Joshua Zirkzee al minuto 32 del primo tempo nella gara fra Manchester United e Newcastle sta facendo discutere e il calciatore, rientrato direttamente negli spogliatoi visibilmente contrariato, potrebbe tornare sul mercato già dal prossimo gennaio. Ecco dunque che Juventus e Milan, entrambe alla ricerca di un attaccante, starebbero fiutando l'affare per l'olandese.

Amorim sostituisce Zirzkee al primo tempo sotto i fischi del pubblico del Manchester United

L'avventura di Joshua Zirzkee al Manchester United non sta procedendo come previsto e neanche il recente arrivo di Amorim sulla panchina del club britannico sembrerebbe aver risolto i problemi dell'olandese, anzi potrebbe persino averli aggravati.

Sta infatti facendo discutere in queste ore quanto accaduto nella gara di ieri persa dai Red Devils per 0-2 contro il Newcastle, dove l'allenatore portoghese ha deciso di togliere Zirzkee dal campo al trentaduesimo minuto del primo tempo. Una scelta tecnica accompagnata da sonori fischi che i tifosi dello United hanno dedicato all'attaccante ex Bologna, che una volta indossato il giaccone termico della squadra, non si è neanche seduto in panchina, ma ha imboccato direttamente la via per lo spogliatoio. Un avvenimento che testimonia l'insofferenza del giocatore a Manchester e che potrebbe far tornare in auge le voci di Calciomercato che vorrebbero proprio Zirkzee in orbita Juventus e Milan.

Juventus e Milan corteggiano Zirkzee ma l'attaccante potrebbe arrivare solo con la formula del prestito

Zirzkee potrebbe dunque tornare protagonista nella sessione di mercato invernale e le squadre che starebbero pensando a lui sarebbero per l'appunto Juventus e Milan. Entrambe avrebbero bisogno di un centravanti per potenziare il proprio reparto offensivo già dal prossimo gennaio ma entrambe non disporrebbero della cifra necessaria per acquisire a titolo definitivo il classe 2001.

Per portare via dallo United Zirkzee infatti si dovrebbero spendere almeno 40 milioni di euro, la stessa cifra che i Red Devils pagarono appena la scorsa estate per prelevare il centravanti dal Bologna. Ecco perché l'unica via percorribile per vedere il bomber olandese ritornare in Italia sarebbe quella del prestito secco o con diritto di riscatto già fissato per il prossimo giugno.

Quale scelta potrebbe essere caldeggiata da Zirkzee tra Juventus e Milan

Se lo United accettasse dunque la cessione a titolo temporaneo di Zirkzee allora starebbe al calciatore scegliere quale meta prediligere. Sia Juventus che Milan ad oggi sembrerebbero tagliate fuori dalla corsa per lo scudetto, ma i bianconeri potrebbero sfoggiare un'arma in più per catturare l'attenzione del classe 2001, vale a dire la presenza di Thiago Motta. L'allenatore italo brasiliano è stato colui che ha fatto esprimere al meglio l'olandese ai tempi del Bologna, permettendogli di divenire uno degli attaccanti più richiesti nella scorsa estate.