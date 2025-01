La Juventus si prepara ad un Calciomercato invernale importante, con il chiaro intento di rinforzare la difesa rimasta orfana di Bremer e Cabal che rientreranno solo l'anno prossimo. La priorità sembra essere l'acquisto del difensore David Hancko dal Feyenoord ma la trattativa stenta a decollare per via delle richieste degli olandesi.

In uscita rimane anche Danilo, seguito dal Napoli e corteggiato negli ultimi giorni anche dal Milan. Per lui i bianconeri chiedono almeno 3 milioni di euro di indennizzo.

David Hancko è la priorità per la difesa ma il Feyenoord vuole 30 milioni

La Juventus ha individuato in David Hancko, difensore centrale e terzino mancino classe 1997 del Feyenoord, il rinforzo ideale per la retroguardia. I bianconeri avrebbero già raggiunto un accordo con il giocatore ma resta ancora da convincere il club olandese, che valuta il difensore tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Per abbassarne le richieste, la Juventus sarebbe disposta ad inserire nella trattativa il cartellino del classe 2003 Facundo Gonzalez al momento in prestito proprio alla squadra olandese. Anche in caso di via libera, servirebbero comunque almeno 25 milioni di euro di conguaglio. Giuntoli continua a lavorare ma la trattativa non sembra semplice da finalizzare anche perchè al momento il Feyenoord non sembra voler aprire al prestito.

La questione Danilo, il Napoli lo vuole a 0 ma la Juventus chiede 3 milioni di euro

Un altro tema caldo in casa bianconera riguarda il futuro di Danilo, difensore brasiliano in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Dopo cinque stagioni e mezza in bianconero il calciatore lascerà Torino: al riguardo sembra aver già in tasca un accordo col Napoli ma i bianconeri per liberarlo vogliono circa 3 milioni di euro di indennizzo.

Il Napoli, dal canto suo, punta invece ad ottenere il giocatore a parametro zero, facendo leva su uno status contrattuale che lo vedrà comunque svincolato tra 6 mesi.

La Juventus considera Danilo ancora un elemento prezioso per il gruppo e non intende privarsene senza un adeguato ritorno economico. Negli ultimi giorni anche il Milan ha mostrato un certo gradimento per il difensore senza però effettuare un'offerta concreta.

A tal riguardo Giuntoli sembrava disposto a proporre uno scambio che coinvolgesse anche Tomori, ma l'arrivo di Conceicao sulla panchina dei rossoneri ha rimescolato le carte in tavola: al momento ogni uscita è bloccata in attesa che il tecnico portoghese possa adeguatamente valutare la rosa a disposizione.