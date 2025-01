Torino-Juventus è il match clou della ventesima giornata di Serie A. Previsto per sabato 11 gennaio alle ore 20:45, il derby della Mole potrebbe rivelarsi di estrema importanza per le future ambizioni di entrambe le squadre. Se una vittoria allontanerebbe il Torino dalla zona bassa della classifica, i tre punti sarebbero fondamentali anche per la Juventus in ottica qualificazione Champions League. Per Thiago Motta possibile impiego di Teun Koopmeiners in mediana. Paolo Vanoli spera di recuperare Samuele Ricci.

Possibile impiego di Koopmeiners in mediana

Dopo la brutta eliminazione patita nella Supercoppa italiana contro il Milan, Thiago Motta è chiamato a risollevare le sorti bianconere. A complicare l’avvicinamento al derby da parte del tecnico bianconero ci sono però infortuni e squalifiche. Infatti, l’allenatore italo-brasiliano deve rinunciare allo squalificato Manuel Locatelli, mentre restano in dubbio Dusan Vlahovic e Francisco Conceição, con la speranza che il portoghese possa almeno accomodarsi in panchina.

Se Thiago Motta sembra tentato dall’idea Nico Gonzalez come eventuale sostituto del serbo per l’attacco con il possibile innesto di Timothy Weah sulla trequarti, per completare il 4-2-3-1, Koopmeiners potrebbe prendere il posto di Locatelli all’interno della linea mediana al fianco di Khéphren Thuram.

Pochi dubbi in difesa dove Pierre Kalulu e Federico Gatti dovrebbero essere affiancati sugli esterni da Weston McKennie sulla sinistra e Nicolò Savona sulla destra. Infine, la linea di trequarti dovrebbe essere completata con le possibili conferme di Kenan Yildiz e Samuel Mbangula.

Vanoli spera di recuperare Ricci

Pochi sono invece i dubbi di formazione per il tecnico granata.

Vanoli spera di recuperare Ricci almeno per la panchina, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Sebastian Walukiewicz, Adam Masina e Guillermo Maripán in ballottaggio con Mërgim Vojvoda davanti alla possibile conferma del portiere Vanja Milinković-Savić.

Orientato a schierare il Torino con il 3-5-2, Vanoli sembra tentato dall’utilizzo di Borna Sosa e Valentino Lazaro in alternativa a Marcus Pedersen sugli esterni di centrocampo.

Dovrebbero essere confermati Ivan Ilic, Karol Linetty e Nikola Vlašić come centrocampisti centrali. Il tandem d’attacco potrebbe essere composto da Antonio Sanabria e Yann Karamoh, con il paraguaiano che si giocherebbe il posto con Che Adams.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Walukiewicz, Masina, Maripán/Vojvoda; Lazaro/Pedersen, Vlašić, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria/Adams, Karamoh. All. Vanoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez/Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic/Nico Gonzalez. All. Motta