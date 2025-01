Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineando come il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe, secondo lui, uno dei principali colpevoli della stagione negativa dei bianconeri per via della strategia adottata in sede di calciomercato. Per Campi inoltre i risultati negativi accumulati dalla squadra non desterebbero preoccupazione in una società che penserebbe ad altro.

Juventus, Campi: 'A fine gennaio arrivato solo un 21enne, Giuntoli ha fatto il peggior mercato dai tempi di Secco'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X a seguito della sconfitta incassata contro il Napoli per 2 a 1 dalla Juventus, puntando il dito sul direttore sportivo dei bianconeri: "Ieri sui gol del Napoli la Juve schierava due centrocampisti in difesa. Al 26/01 non sono arrivati i rinforzi che servivano al reparto, con Danilo sostituito da un'ala portoghese di 21 anni. Sì la colpa è di Motta, ma Giuntoli ha fatto il peggior mercato dai tempi di Secco".

Campi ha poi rintuzzato il suo pensiero contro l'operato della società tirando in ballo anche il tecnico della Juventus: "Motta parla come Allegri un anno fa.

Da furbo quale è sa che non deve criticare la dirigenza o finisce scomunicato come Antonio Conte o licenziato per giusta causa. Un altro a vedere Alberto Costa e Renato Veiga avrebbe fatto volare le sedie".

Infine il giornalista ha chiosato scrivendo amaramente: "Ci fosse qualcuno che capisce di calcio in dirigenza domattina chiamerebbe Thiago Motta in sede per un discorsetto.

La verità è che non frega niente a nessuno: ognuno cura il suo orticello e pensa a portare a casa il più possibile finché dura. Atteggiamento indecoroso".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Questa squadra è finita da quanto hanno cacciato Andrea Agnelli'

Lo sfogo di Graziano Campi ha catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus che sul web hanno replicato ai messaggi del giornalista: "La Juve è finita quando hanno cacciato Agnelli.

Allegri ha tenuto la facciata della squadra alta fino alla coppa Italia ma sotto crollava tutto. Adesso siamo diventati come l'Inter dei Moratti" scrive un utente evidentemente amareggiato. Un altro poi aggiunge: "Questi pensano a fare i ragionieri, mica alla squadra. Stanno sistemando i conti ed i risultati passano in secondo piano. Quando saranno sistemati cacceranno Motta e prenderanno un allenatore per vincere". Infine un tifoso scrive: "Indecoroso è poco. Siamo passati da una squadra scarsa tenuta in vita da un allenatore che tirava fuori il massimo dal minimo ad una squadra forte abbattuta da dettami tattici inutili".