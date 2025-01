Nelle scorse ore il giornalista Michele Criscitiello ha scritto su Sportitalia un editoriale dedicato ad alcuni allenatori di Serie A e riferendosi a Thiago Motta ha sottolineato come l'italo brasiliano non avrebbe secondo lui le qualità per sedere sulla panchina della Juventus. Dell'allenatore ex Bologna e del suo operato ha scritto su Tuttomercatoweb anche il giornalista Luca Calamai.

Criscitiello: 'Thiago Motta non ha le qualità del grande allenatore e non era il nome giusto da prendere'

Michele Criscitiello ha scritto un editoriale sul portale di Sportitalia commentando l'operato di diversi allenatori in Serie A.

Partendo da quello della Juventus, Thiago Motta, il giornalista ha riferito: "Non era l’allenatore giusto per i bianconeri. Il tempo gli va concesso, certo, ma quando inizi così puoi finire solo peggio. Per arrivare nella squadra più importante d’Italia non bastano 2-3 campionati fatti bene a Genova, Spezia e Bologna. Quello è un altro calcio. Alla Juve serve vincere e per vincere devi essere abituato a farlo. Thiago Motta non ha le qualità del grande allenatore".

Criscitiello ha proseguito nel suo esercizio di critica nei confronti di Motta sottolineando come il tecnico italo brasiliano non avrebbe dovuto gestire in questa maniera il caso Danilo, specie con la consapevolezza di aver Bremer fuori per infortunio.

Secondo il giornalista inoltre Motta peccherebbe nella visione tattica delle gare, effettuando sostituzioni a volte scellerate e letture delle partite poco lucide. Criscitiello ha infine concluso il suo pensiero sull'italo brasiliano, evidenziando come l'allenatore ex Bologna sia riuscito a rovinare completamente un mercato già fatto male dal ds bianconero Cristiano Giuntoli.

Molto più dolci sono state le parole usate da Criscitiello per Antonio Conte: secondo il giornalista, l'allenatore pugliese ad oggi non avrebbe sbagliato nulla al Napoli, riuscendo a far risorgere in appena 4 mesi una squadra che l'anno scorso aveva concluso il campionato decima in classifica. A detta di Criscitiello inoltre, Conte potrebbe essere considerato per capacità impattanti sulla squadra in cui entra il migliore in circolazione.

Della Juventus e dell'operato del suo tecnico ha scritto su Tuttomercatoweb anche il giornalista Luca Calamai: "Thiago Motta continua a lasciare perplessi. Non convincono le sue scelte, il suo progetto tattico, la gestione di alcune delle sue stelle. Ho grande stima in Thiago Motta ma fatico a riconoscerlo nel suo inizio di percorso sulla panchina della Juve. Ha cinque mesi di tempo per tenersi la panchina bianconera".