Dopo le due sconfitte consecutive contro il Napoli in campionato e il Benfica in Champions League, la Juventus cerca riscatto contro l’Empoli nel match della ventiduesima giornata di Serie A in programma domenica 2 febbraio alle ore 12:30. Qualche problema di formazione per Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano dovrà quasi sicuramente fare a meno dell’infortunato Pierre Kalulu e starebbe pensando al possibile impiego di Manuel Locatelli nel ruolo di difensore centrale, lasciando probabilmente in panchina il neo acquisto Renato Viega. Trasferta molto difficile per l’Empoli che, a una sola lunghezza dalla terzultima, è chiamato a fare punti per smuovere una classifica piuttosto preoccupante.

Possibile impiego di Koopmeiners sulla trequarti

Dopo la sconfitta patita nell’ultimo turno di Serie A contro il Napoli, la squadra allenata da Thiago Motta deve obbligatoriamente tornare alla vittoria per continuare a lottare per il quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

Nella partita contro l’Empoli, il possibile impiego di Locatelli al fianco di Federico Gatti nel ruolo di difensore centrale non è però l’unico dubbio di formazione per Thiago Motta. Infatti, l’allenatore Italo-brasiliano potrebbe dover rinunciare ancora ad Andrea Cambiaso. Al suo posto, probabile impiego nel ruolo di terzino sinistro di Weston Mckennie, con Nicolò Savona sulla destra.

Per la linea mediana, Thiago Motta potrebbe affidarsi ancora a Douglas Luiz e Khéphren Thuram, mentre Teun Koopmeiners dovrebbe rientrare dal primo minuto sulla trequarti con Nico Gonzalez e Kenan Yildiz al suo fianco.

Dopo la partita di Champions League contro il Benfica, in porta dovrebbe rientrare Michele Di Gregorio. Dopo il gol all’esordio contro il Napoli, possibile conferma in attacco per Kolo Muani.

D’Aversa spera di recuperare Solbakken

Sarà un Empoli piuttosto rimaneggiato quello che domenica sarà chiamato ad affrontare la Juventus.

Per la partita dello Stadium, il tecnico dei toscani Roberto D’Aversa dovrebbe recuperare almeno in panchina Ola Solbakken e Federico Brancolini, mentre resta ancora in dubbio Mattia Viti. Out per squalifica Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella.

Contro la Juventus, D’Aversa potrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Devis Vásquez Llach in porta, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Saba Goglichidze, Ardian Ismajli e Luca Marianucci.

Scelte quasi obbligate per il tecnico toscano a centrocampo dove Emmanuel Gyasi e Giampaolo Cacace dovrebbero essere schierati sugli esterni, con Youssef Maleh e Liam Henderson al centro. In attacco quasi sicura la conferma di Lorenzo Colombo come unica punta, supportato da Sebastiano Esposito e Jacopo Fazzini sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa