Timothy Weah, esterno della Juventus, è uno dei giocatori più richiesti in questa sessione di mercato. Il suo nome circola con insistenza tra i top club europei, tra cui Lipsia, Eintracht Francoforte ed Everton. La Juventus, almeno per ora, non sembra disposta a lasciarlo partire. Chi non dovrebbe arrivare in questa finestra di Calciomercato è il difensore Ronald Araujo che sembra indirizzato verso la permanenza al Barcellona. In difesa rimangono vive le ipotesi Tomori dal Milan e Danso dal Lens.

Weah, talento della Juventus che piace ai club europei

Il 2025 potrebbe riservare sorprese per Tim Weah. Secondo le ultime voci, diversi club hanno messo gli occhi sul talento americano. Lipsia e Eintracht Francoforte sono tra le squadre più attive, pronte a rinforzare il loro reparto offensivo con l’ex PSG. Anche l'Everton, club della Premier League, avrebbe mostrato un forte interesse per Weah, puntando su di lui per risollevare la propria stagione. Tuttavia, la Juventus sembra non essere intenzionata a cedere il giocatore. Weah, infatti, è considerato un elemento fondamentale nella rosa di Thiago Motta e il club bianconero lo ritiene incedibile almeno fino a fine stagione.

Il tentativo del Napoli e la risposta della Juventus

La scorsa estate, la Juventus ha dovuto respingere l'interesse del Napoli, che aveva provato ad acquisire Tim Weah. Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, avrebbe chiesto al suo ex club la cessione del giocatore, ma la Juventus ha deciso di non cederlo. Il club bianconero ha infatti puntato su Weah per dare maggiore spinta all’attacco e soddisfare le richieste di Thiago Motta, che lo considera una risorsa fondamentale per il suo gioco.

La cessione del giocatore in questo momento, dunque, non sembra essere nei piani della dirigenza juventina.

Araujo, il difensore che non arriva

In attesa di rinforzi, la Juventus guarda anche al mercato difensivo. Tuttavia, le trattative per Ronald Araujo, centrale del Barcellona, sembrano essere ormai giunte a una battuta d’arresto.

Dopo mesi di trattative e tentativi di portarlo a Torino in prestito, la Juventus ha visto il proprio obiettivo allontanarsi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Barcellona ha deciso di puntare su Araujo per la seconda parte della stagione, convinto che il difensore uruguaiano possa riprendersi e tornare a essere titolare dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per sei mesi. Una mossa che complica ulteriormente i piani della Juventus, che nelle ultime ore starebbe virando su Fikayo Tomori del Milan, senza tralasciare la pista Kevin Danso con il Lens.