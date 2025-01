Paolo Montero, ex allenatore della Primavera e della Juventus Next Gen, ha recentemente condiviso con "Cronache di Spogliatoio" le sue valutazioni sul talento di Dean Huijsen e Kenan Yildiz, oltre a esprimersi sul valore del progetto della seconda squadra bianconera.

Le parole di Paolo Montero sui talenti Huijsen e Yildiz

L'ex tecnico della Juventus Next Gen Paolo Montero ha raccontato: "Yildiz e Huijsen non sbagliavano un allenamento in Primavera", aggiungendo che si comportavano già come professionisti. Più in generale ha poi spiegato come i giovani di oggi siano sempre più alla ricerca di feedback e di confronto per migliorarsi.

L'ex tecnico delle giovanili bianconere poi ha dichiarato: "La Juventus Next Gen è stata una grande intuizione". Secondo il parere di Montero, affrontare il campionato di Serie C, contro avversari esperti che giocano anche per necessità economiche, permette ai giovani di comprendere fin da subito la durezza del calcio professionistico.

Montero ha evidenziato che, a suo avviso, dopo i 18-19 anni la Primavera non offre più stimoli adeguati e che il confronto con calciatori adulti diventa essenziale per la crescita di un giocatore.

A tal proposito, ha ricordato che nel calcio italiano non è tanto la categoria a determinare il valore di un giocatore, ma il talento: se infatti un giovane è davvero promettente, un grande club arriverà comunque a notarlo, facendo riferimento agli esempi di Atalanta e Roma, capaci di scovare talenti anche in categorie inferiori come la Serie D.

La crescita di Kenan Yildiz in questa stagione

Intanto Kenan Yildiz nello scorso week end è diventato il terzo giocatore più giovane a segnare in entrambi i derby tra Juventus e Torino in una singola stagione di Serie A, all'età di 19 anni e 252 giorni. Prima di lui, soltanto Bruno Nicolè (19 anni e 19 giorni nella stagione 1958/59) e Felice Borel (19 anni e 25 giorni nel campionato 1932/33) erano riusciti in questa impresa.

Un dato che conferma ulteriormente il talento di Yildiz, attualmente protagonista di una stagione di grande crescita con la maglia bianconera.

In questa stagione Kenan Yildiz ha disputato fino ad adesso 20 match nel campionato italiano segnando quattro gol e fornendo tre assist. A questi bisogna aggiungere un match e un gol in Supercoppa italiana, una presenza e un assist in Coppa Italia e sei incontri con un gol e un assist in Champions League.