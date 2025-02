Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dallo speaker Edoardo Mecca la Juventus ed il PSG potrebbero intavolare una trattativa in estate che prevederebbe lo scambio che coinvolgerebbe Dusan Vlahovic e Kolo Muani. Lo stesso Mecca ha poi analizzato il successo 2-1 ottenuto dal club bianconero sul terreno del Como.

Mecca: 'Attenzione allo scambio in estate col PSG tra Kolo Muani e Vlahovic'

"Attenzione allo scambio Vlahovic-Kolo Muani nel mercato estivo", è questa l'indiscrezione di Calciomercato che ha rivelato sul proprio account X lo speaker radiofonico Edoardo Mecca.

Una notizia che troverebbe diversi appigli se analizzata soprattutto fronte Juventus: i bianconeri vorrebbero infatti separarsi da Vlahovic in maniera definitiva da giugno sia per non rischiare di perderlo nel 2026, quando il serbo andrà in scadenza di contratto, sia per togliere dal proprio monte ingaggi uno stipendio che in estate toccherà cifre insostenibili per la società piemontese. Contestualmente, le prestazioni di Kolo Muani avrebbero convinto davvero tutti alla Continassa e il ds Cristiano Giuntoli starebbe già studiando un piano per trattenere il francese anche nella prossima stagione.

Dall'unione di queste due necessità potrebbe dunque nascere l'indiscrezione fatta trapelare da Mecca, che in un secondo commento sempre su X, ha analizzato la vittoria ottenuta dalla Juventus col Como per 1-2 grazie a una doppietta proprio di Kolo Muani: "Partita complicatissima e in sofferenza dal primo all’ultimo minuto.

Si salvano due cose: - Tre punti fondamentali - vincere finalmente una partita bloccata, un mese fa non sarebbe mai successo. Per il resto, il Como meriterebbe ben altra classifica e chiedo una cosa: riscattare Kolo Muani".

Un concetto che Mecca ha voluto rafforzare aggiungendo: "A Como anche Milan e Atalanta hanno rischiato moltissimo, la Roma ha perso, la Lazio ha pareggiato in casa.

È una squadra complicata da affrontare, che meriterebbe di avere più punti in classifica. Oggi la Juve ha fatto una partitaccia ma portare a casa una vittoria in questo momento, anche in questo modo, è troppo importante. Ho visto una brutta Juve, ma voglio complimentarmi con il Como perché potrà diventare davvero un’ottima squadra".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Se Kolo Muani continua così, il PSG se lo riprende'

L'indiscrezione lanciata da Mecca su un possibile scambio tra Juve e PSG ha generato perplessità su un discreto numero di tifosi della Juventus sul web: "Se continua così il PSG se lo riprende. Altro che scambi e roba simile", scrive un utente su X.

Un altro poi più cinicamente aggiunge: "Ma figuriamoci, il PSG sta costruendo un progetto di giovani, ha trovato pure i gol di Dembele. E dovrebbe accattarsi Vlahovic?"