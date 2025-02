Ore 19:40 - Sono state consegnate al direttore di gara le distinte ufficiali di Bologna e Milan

Bologna - Milan: le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Domínguez, Fabbian, Ndoye; Castro.

In panchina: Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Erlić, Lucumí, Lykogiannīs; Aebischer, El Azzouzi, Moro, Pobega; Cambiaghi, Dallinga, Odgaard, Orsolini. Allenatore: Italiano.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jiménez, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana; João Félix, Reijnders, Leão; Gimenez.

In panchina: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Sottil. Allenatore: Conceição.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Alle 20:45 il Bologna ospiterà il Milan allo Stadio Dall'Ara per la partita valevole della 9a giornata di campionato di Serie A. La partita venne rimandata il 26 ottobre per indisponibilità del campo. Finalmente le due squadre non avranno più l'asterisco in classifica. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per accorciare il distacco che le potrebbe posizionare nella parte alta della classifica. 41 punti messi in cascina fin qui e un diverso stato d'animo. Il Milan sta vivendo il momento più critico della propria stagione, mentre il Bologna vuole riscattare la sconfitta contro il Parma.

Entrambe fuori dalla Champions League possono giocarsi le proprie chances in Coppa Italia in semifinale. I rossoneri affronteranno l'Inter mentre il Bologna l'Empoli che ha sorprendentemente battuto la Juventus ai rigori.

Il Bologna non trova i tre punti in casa contro il Milan dal lontano 2002, in mezzo ben 13 vittorie per i rossoneri e 5 pareggi.

La squadra di Italiano però sta mostrando un ottimo periodo per quanto si è visto in campo. Vincenzo Italiano ritrova Jens Odgaard dopo una lunga assenza, ma con ogni probabilità dovrebbe partire dalla panchina. Saranno ancora assenti invece Holm e Pedrola. Ferguson è favorito per guidare la trequarti assieme a Riccardo Orsolini sulla destra e Ndoye a sinistra.

Castro dovrebbe essere il riferimento per l’attacco con Dallinga pronto dalla panchina. A Centrocampo Freuler e l’ex Tommaso Pobega sono i favoriti ad avere una maglia da titolare. In difesa Beukema e Lucumi dovrebbe essere ancora la coppia titolare. Miranda a sinistra è in ballottaggio con Lykogiannis. A destra dovrebbe partire titolare Davide Calabria. L’ex rossonero da senatore, a capitano ad epurato nella scorsa sessione di calciomercato dal Milan di Sergio Conceicao [VIDEO]. Prima volta da ex per Calabria che sicuramente vorrà dimostrare qualcosa di importante agli ex compagni di squadra.

Tre punti importanti in palio, come una finale, per il Milan che se non riesce a portare a casa la vittoria rischia di non avere più possibilità di agganciare il treno che porta alla Champions League 25/26.

Ancora assenti Ruben Loftus-Cheek, Emerson Royal, Alessandro Florenzi ai quali si aggiunge Kyle Walker. Santiago Gimenez dovrebbe guidare l’attacco con i tre trequartisti in mezzo ai quali dovrebbe giocare Tijiani Reijnders. A destra Christian Pulisic favorito su Samuel Chukwueze mentre a sinistra uno tra Joao Felix e Rafael Leao partirà dalla panchina. A centrocampo potrebbe essere il momento dell’esordio di Warren Bondo da titolare, ma appare più sicuro il ritorno tra i primi 11 di Youssuf Fofana con Yunus Musah al suo fianco. In difesa dovrebbe essere il momento di Matteo Gabbia assieme a Strahinjia Pavlovic o Fikayo Tomori. A destra, vista la duplice assenza di Walker ed Emerson Royal dovrebbe giocare ancora Alex Jimenez con Theo Hernandez a sinistra.

Mike Maignan difenderà i pali dei rossoneri nonostante il colpo preso in allenamento al polpaccio e le difficoltà a livello di prestazione viste nell’ultimo periodo.

Il direttore di gara sarà Maurizio Mariani, della sezione CAN di Roma in campo come guardalinee Lo Cicero e Mastrodonato, mentre a bordo campo ci sarà il quarto ufficiale Piccinini. Dalla sala VAR agiranno Di Bello con l’assistenza AVAR di Paterna.

Bologna: la lista dei convocati per il recupero della 9a giornata di campionato

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini.

Milan: i giocatori a disposizione di Conceicao per la partita a Bologna

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, Gabbia, T. Hernandez, Jimenez, Pavlovic, Terracciano, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bondo, Chukwueze, Fofana, Musah, Reijnders

Attaccanti: Abraham, Camarda, Joao Felix, Gimenez, Leao, Pulisi, Sottil.