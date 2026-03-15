Il campionato entra nella sua fase decisiva e la sfida tra Lazio e Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, rappresenta uno snodo importante per entrambe le squadre. I rossoneri arrivano nella capitale con entusiasmo dopo la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter, un successo che ha riacceso la corsa al vertice e che rende la partita di stasera ancora più pesante dal punto di vista della classifica. Il pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta ha infatti riaperto uno spiraglio: il Milan ha l’occasione di accorciare ulteriormente il distacco e continuare a mettere pressione alla capolista.

La squadra di Allegri arriva a questo appuntamento con alcune assenze pesanti. Non ci sarà Rabiot, fermato dal giudice sportivo, mentre restano indisponibili Gabbia, Gimenez e Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è fermo dopo il brutto infortunio rimediato nella sfida contro il Parma, quando uno scontro violento gli ha provocato la frattura dell’osso alveolare della mascella e la rottura di diversi denti. Il giocatore è stato operato con successo: l’intervento chirurgico è riuscito e i denti sono stati sistemati, ma i tempi di recupero restano lunghi e si parla di circa otto settimane prima del ritorno in campo.

L'attaccante invece ha già ripreso ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe tronare a disposizione a breve. Dal punto di vista tattico Allegri sembra orientato a confermare il sistema visto nelle ultime settimane. Davanti a Maignan, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Tomori, De Winter e Pavlovic, con gli esterni Saelemaekers ed Estupinan pronti a spingere sulle corsie. In mezzo al campo toccherà a Fofana, Modric con uno tra Jashari e Ricci guidare la manovra vista l'assenza di Adrien Rabiot. Il vero dubbio resta però nel reparto offensivo. Il Milan ha infatti quattro giocatori per due posti: Leao, Pulisic, Nkunku e Füllkrug. Secondo le indicazioni della vigilia la coppia favorita resta quella formata da Pulisic e Leao, un tandem che garantisce velocità, qualità nell’uno contro uno e capacità di attaccare la profondità.

Our mission is clear: three points 👊



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Dall’altra parte la Lazio di Sarri arriva alla partita con diverse assenze: non saranno infatti disponibili Basic, Cataldi, Gigot, Hysaj, Provedel e Rovella. Il tecnico biancoceleste dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3: davanti al portiere Motta la linea difensiva dovrebbe essere formata da Marusic, Gila, Provstgaard e Tavares, mentre a centrocampo spazio a Dele-Bashiru, Patric e Taylor. Davanti il tridente offensivo dovrebbe vedere Isaksen, Maldini e Zaccagni. La partita promette equilibrio ma anche ritmi alti. Il Milan cercherà di sfruttare la qualità dei suoi attaccanti e la velocità di Leao e Pulisic, mentre la Lazio proverà a sfruttare l’ampiezza del tridente e il sostegno dell’Olimpico.

In palio ci sono tre punti pesantissimi: per i biancocelesti l’occasione di rilanciarsi, per il Milan la possibilità di accorciare ancora e continuare a inseguire la vetta della classifica.

The boss’ thoughts ahead of Lazio 🎙️



🙌 The team’s mood

⚔️ What to expect against Lazio

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La direzione della gara sarà affidata al signor Marco Guida della sezione CAN di Torre Annunziata che sarà assistito da Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti. Il quarto uomo sul campo sarà Giovanni Ayroldi. Dalla sala VAR di Lissone agiranno Daniele Chiffi, con l'assistenza dell'AVAR Lorenzo Maggioni.

Lazio: la squadra di Maurizio Sarri per la sfida contro il Milan

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Maldini, Pryzborek, Taylor

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni

Milan: i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri

Portieri: Maignan, Terracciano

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Estupinan, Fofana, Jashari, Modric, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Fullkrug, Leao, Nkunku, Pulisic