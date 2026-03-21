La sfida tra Milan e Torino, in programma oggi alle 18 allo stadio San Siro, rappresenta un passaggio delicato nel percorso dei rossoneri in questa fase finale della stagione. Dopo l’entusiasmo del derby vinto, la squadra di Allegri è incappata nella sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, un passo falso che ha rallentato la rincorsa alle prime posizioni e riaperto interrogativi sul piano della continuità. La distanza dalla vetta resta significativa, mentre alle spalle la pressione di Napoli e delle altre inseguitrici impone al Milan di non perdere ulteriori punti.

In una fase della stagione in cui ogni punto pesa, la sfida di San Siro diventa uno snodo importante sia per le ambizioni europee del Milan sia per la corsa alla salvezza dei granata. Il clima attorno ai rossoneri è segnato anche da qualche tensione interna, con il nervosismo di Leao emerso nell’ultima uscita e un episodio con Pulisic che ha fatto discutere, anche se ridimensionato dallo stesso Allegri. Proprio l’esterno portoghese non sarà a disposizione per questa sfida, costringendo il tecnico a ridisegnare l’attacco e a puntare su soluzioni alternative.

Udinese at home, Verona away and the big game against Juve, pencilled in 📝 pic.twitter.com/sEqzYQ6jsD — AC Milan (@acmilan) March 20, 2026

Le ultime indicazioni portano verso un 3-5-2, con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Tomori, De Winter e Pavlovic, chiamati a garantire solidità e attenzione nelle letture.

Sulle corsie esterne spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo al campo il ritorno di Rabiot dopo la squalifica rappresenta una risorsa importante per equilibrio e inserimenti, al fianco di Modric e Fofana, leggermente favorito su Ricci per una maglia da titolare. In attacco, l’assenza di Leao apre scenari nuovi: Allegri dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Fullkrug e Pulisic, con il tedesco favorito anche su Nkunku per partire dal primo minuto e garantire presenza fisica e profondità . Una scelta che può cambiare il modo di attaccare del Milan, più diretto e meno basato sugli strappi individuali. Non saranno della partita anche Loftus-Cheek, ancora ai box dopo il grave infortunio, e Gabbia, riducendo le rotazioni sia a centrocampo che in difesa.

I nostri 2️⃣5️⃣ convocati per la sfida contro il Milan 🐂⚔️ pic.twitter.com/yTBY0x5le5 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 21, 2026

Dall’altra parte, il Torino di D’Aversa, subentrato a stagione in corso, arriva a San Siro con l’obiettivo di conquistare punti pesanti in chiave salvezza. I granata dovranno fare a meno di Aboukhlal e Njie, ma si presentano con un assetto offensivo nel 3-4-1-2, dove la qualità di Vlasic tra le linee sarà fondamentale per innescare il tandem d’attacco formato da Simeone e uno tra Zapata e Adams. A centrocampo spazio alla fisicità di Gineitis e alla gestione di Prati, con le corsie presidiate da esterni pronti a spingere e ad allungare la squadra. La difesa, guidata da Ismajli, sarà chiamata a reggere l’urto contro un Milan che proverà a fare la partita fin dai primi minuti.

Il match sarà diretto dall’arbitro Francesco Fourneau della sezione CAN di Roma, in campo il direttore di gara sarà coadiuvato da Marcello Rossi e Davide Moro. Il quarto ufficiale sarà l'esperto Daniele Doveri. Dalla sala VAR agiranno Luigi Nasca, con l'assistenza AVAR di Fabio Maresca.

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Milan: la lista dei giocatori rossoneri per la partita contro il Torino

Portieri: Maignan, Terracciano;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Odogu, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Fullkrug, Gimenez, Nkunku, Pulisic

Torino: la squadra a disposizione di mister D'Aversa per la partita di San Siro contro il Milan

Portieri: Israel, Paleari, Siviero;

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Maripan, Marianucci, Nkounkou, Obrador, Pedersen;

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Ilic, Prati, Tameze, Vlasic;

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Simeone, Zapata.