La Juventus continua a fare i conti con l’emergenza infortuni, che in questo periodo sta colpendo in particolare la difesa. Il reparto arretrato è infatti decimato dalle assenze di Bremer, Cabal, Savona, Kalulu e Veiga. L’assenza di questi ultimi due ha costretto nelle ultime partite Federico Gatti a un impiego continuo, con Lloyd Kelly che è stato spostato al suo fianco al centro della difesa.

Intanto per Pierre Kalulu si avvicina il momento del ritorno in campo. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore francese sta lavorando per tornare a disposizione in occasione della sfida contro l’Atalanta, in programma il 9 marzo: l'ex milanista è fermo dal 29 gennaio, quando si è procurato una lesione muscolare durante la partita di Champions League contro il Benfica.

Renato Veiga invece potrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali di marzo.

Infermeria piena

Il recupero di Kalulu procede secondo i piani e, salvo imprevisti, dovrebbe tornare a essere disponibile proprio contro l'Atalanta. Il suo rientro sarà importante per Thiago Motta, che avrà nuovamente a disposizione un’opzione di qualità per il reparto arretrato.

Situazione più complicata, invece, per Renato Veiga. Infatti il suo infortunio al tendine plantare gracile, rimediato nella sfida contro il PSV del 19 febbraio, richiederà tempi di recupero più lunghi. La previsione attuale è che Veiga possa tornare dopo la sosta per le nazionali, in particolare nella sfida contro il Genoa del 30 marzo.

Obiettivo Champions

Nel frattempo, la Juventus dovrà stringere i denti e affrontare i prossimi impegni con le risorse attualmente disponibili. L’eliminazione dalla Champions League ha ridotto gli obiettivi stagionali e ora la squadra di Thiago Motta. Dopo la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli di questa sera, i successivi incontri prima della pausa saranno in campionato contro Verona, Atalanta e Fiorentina, con le prime due di queste tre partite in casa.

L’unica trasferta sarà quella del 17 marzo contro la Fiorentina.

L’obiettivo principale della Juventus resta la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra è attualmente a otto punti di distacco dalla vetta, una distanza che rende difficile ipotizzare un rientro nella corsa scudetto. Tuttavia, mantenere continuità nei risultati sarà fondamentale per consolidare la posizione tra le prime quattro e garantirsi la partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione.