Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato provenienti dalla Spagna, Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di cambiare casacca e lasciare l'Al Nassr in estate per giocare il mondiale per club. Per questo motivo al portoghese sarebbero state accostate 3 squadre che parteciperanno al torneo organizzato dalla UEFA: il Real Madrid, l'Al Hilal e l'Inter.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare il mondiale per club, anche l'Inter accostata al portoghese

Negli ultimi giorni, il futuro di Cristiano Ronaldo è tornato al centro delle speculazioni di mercato.

Secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna, il fuoriclasse portoghese starebbe valutando un clamoroso ritorno in Europa o un trasferimento in un altro top club saudita per poter competere nel prossimo Mondiale per Club. Le tre squadre che sarebbero in corsa per accaparrarsi CR7 sono il Real Madrid, l'Al Hilal e l'Inter.

Il Real Madrid resta una destinazione dal grande fascino per Ronaldo, che ha scritto pagine indelebili della storia del club lusitano tra il 2009 e il 2018. Tuttavia, il suo ritorno in Spagna apparirebbe complicato, sia per ragioni tattiche che per la volontà della dirigenza madrilena di puntare su un progetto giovane.

L'Al Hilal, dal canto suo, potrebbe essere un'opzione più concreta.

Il club saudita ha le risorse finanziarie necessarie per garantire uno stipendio faraonico a Ronaldo e offrirebbe al portoghese la possibilità di rimanere in Arabia, un mercato in cui ha già consolidato la sua immagine.

L'Inter, infine, rappresenta la sorpresa tra le possibili destinazioni di CR7. Il club nerazzurro parteciperà al prossimo Mondiale per Club, il che potrebbe rendere l'opzione affascinante per il campione lusitano.

Tuttavia, il suo eventuale arrivo a Milano appare altamente improbabile per motivi economici. L'ingaggio di Ronaldo è fuori dagli standard della Serie A e difficilmente l'Inter potrebbe permettersi un investimento così oneroso senza stravolgere i propri equilibri finanziari. Inoltre, la politica societaria dell'Inter è più orientata a investimenti sostenibili e su profili più giovani, rendendo quindi questa ipotesi poco realistica.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo, ma le voci di mercato continuano ad alimentare il sogno dei tifosi. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa del fuoriclasse portoghese in vista del prestigioso torneo internazionale.

Cristiano Ronaldo e la sua avventura in Arabia: il vizio del gol non gli è mai passato

​Nonostante abbia compiuto 40 anni, Cristiano Ronaldo non ha ancora perso il vizio del gol. Il portoghese ha infatti segnato 82 reti in 91 partite con l'Al-Nassr da quando si è unito al club saudita nel gennaio 2023. Inoltre, ha concluso l'anno 2023 come capocannoniere mondiale, totalizzando 54 gol tra l'Al-Nassr e la nazionale portoghese.