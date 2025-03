Secondo quanto riferito su YouTube dall'opinionista Luca Gramellini, sia l'esterno Francisco Conceicao sia il difensore centrale Lloyd Kelly rischierebbero di giocare meno con il neo tecnico della Juventus Igor Tudor. Per Gramellini inoltre, Dusan Vlahovic potrebbe trarre particolari benefici dall'avvento del croato.

Juventus, Gramellini: 'Con Tudor Conceicao e Kelly potrebbero finire ai margini del progetto'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su YouTube di quei calciatori della Juventus che con l'avvento di Igor Tudor potrebbero perdere il posto da titolare: "Io credo che due nomi su tutti rischiano, non dico di rimanere fuori perché poi non sarà così ma quanto meno di giocare meno.

Perché poi è l'allenatore che deve fare delle scelte, non c'è più la Champions, non c'è più la Supercoppa, non c'è più la Coppa Italia, ci sarà solo il mondiale per club, ma a quel punto i calciatori che sono in prestito dovranno rientrare nelle rispettive squadre, qualora non venissero rinnovati o confermati. I nomi secondo me che rischiano di rimanere ai margini del progetto Tudor sono dunque Conceicao e Lloyd Kelly".

Gramellini ha spiegato: "Il portoghese, come Mbangula che però è un gioiellino cresciuto in casa Juve, rischia di non giocare per la visione tattica di Tudor, che usa poco gli esterni e molto i trequartisti. Per quanto riguarda l'inglese, è un discorso di qualità e credo che la sua sia stata una delle peggiori operazioni fatte dal ds Giuntoli".

L'opinionista ha poi rigirato il discorso dicendo: "Chi invece potrà trarre più giovamento dall'arrivo di Tudor è sicuramente Dusan Vlahovic, perché l'allenatore croato ne ha parlato sempre molto bene. Poi chiaro, sul campo dovrà dimostrare di meritare gli elogi che Tudor ha speso per lui":

Gramellini, restando su questo tema ha poi lanciato una sua ipotesi: "La posizione di Giuntoli non è più quella di due mesi fa e se vogliamo il trattamento nei confronti di Dusan Vlahovic, lasciato fondamentalmente ai margini e destinato alla cessione in estate, potrebbe cambiare del tutto.

Se il serbo ritrovasse il sorriso, ritrovasse i gol, ritrovasse centralità, nel sistema Juve e magari addivenisse anche a più miti consigli sul discorso rinnovo, allora non escluderei una sua permanenza".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Aspetterei a giudicare Conceicao con Tudor'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Secondo me è meglio aspettare prima di giudicare Conceicao con Tudor almeno di vedere come lo impiegherà" sostiene un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Ricordiamoci che quest'anno senza Conceicao a quest'ora eravamo sesti o settimi. Forse vi siete dimenticati le partite. Invece persistere su Nico Gonzalez è puro masochismo".