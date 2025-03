Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato sul canale Youtube di Juventibus, dando ad Igor Tudor il 20% di possibilità di restare in sella alla panchina del club bianconero anche la prossima annata. Momblano ha poi commentano la prima conferenza ufficiale del croato come neo allenatore della Juve.

Juventus, Momblano: 'Do a Tudor un 20% di possibilità di giocarsi la scalata al club bianconero'

"Io do un 20% a Tudor nel giocarsi la scalata alla Juve" queste sono le percentuali espresse da Luca Momblano nel suo ultimo video su Youtube.

Il giornalista, riferendosi poi alla prima conferenza stampa del tecnico croato andata in scena in giornata ha detto: "Ha parlato e cantato Igor Tudor che in mezz'ora è riuscito a mettere da parte il recente passato. Il tecnico non ha avuto problemi a risponde alle domande, anzi molte le ha anticipate. Ha sottolineato di aver trovato i calciatori dispiaciuti della situazione che si è venuta a creare ed ha fatto capire che proveranno insieme ad uscire da questo caos. Lo ha fatto però non in maniera dimessa, ma spiegando di sentirsi addosso la responsabilità, la mission, non volendosi dunque precludere nulla".

Momblano ha proseguito: "Il croato è stato un mix tra Buffon nella juventinità rappresentata con concetti non retorici, molto anche popolari e in qualche caso unpopular, ricordando, per esempio, che una squadra non è solo cuore.

Il concetto passato è quello di mettere insieme lo spirito, il contesto, l'obiettivo e Il calcio. Tudor chiede implicitamente un paio di settimane prima di poter vedere qualcosa della sua mano dentro la squadra ma intanto, ovviamente, ci saranno da subito delle scelte, delle scelte forti. La prima? Confermare Locatelli capitano".

Il giornalista ha chiosato: "Ovviamente ci saranno già punti in palio contro Genoa e Roma e quindi non ci sarà una Juventus sperimentale di Tudor, ma una Juve che lui dovrà saper amalgamare, costruire in fretta. Compattezza sicuramente è la parola d'ordine cosi come correre, che sarà un'altra parola chiave".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Tutto bello, una favola, c'è positività'

Le parole dl Momblano sono state commentate da diversi tifosi sul web e dalle loro reazioni si capisce come il sentimento principale rispetto al nuovo allenatore della Juve sia quello della prudenza: "È già tutto bello, tutto una favola, c'è positività, ci siamo già dimenticati di aver criticato Motta dopo un'estate di esaltazioni di massa per quello stesso allenatore e "progetto", spinto dalle trombe mediatiche amiche dello "chef" Giuntoli" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Fino a fine stagione siamo tutti con Igor ma poi Luca diciamo la verità, se Tudor restasse in sella l'anno prossimo sarà solo perché la Juve non avrà raggiunto chi volevano".