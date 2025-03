Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube sottolineando come Igor Tudor rappresenti un elettroshock necessario per l'attuale Juventus. Detto questo, per Pedullà il club bianconero potrebbe prendere comunque in considerazione altri profili una volta conclusa la stagione in corso.

Juventus, Pedullà: 'Tudor elettroshock necessario, poi fra un mese e mezzo si vedrà'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube del neo allenatore della Juventus: "Io di Tudor penso questo: pronti via, grande riscontro, elettroshock positivo come quel massaggio cardiaco calcistico ad una squadra che ormai pensa ad altro.

Poi però tra un mese e mezzo vediamo, perché in questo lasso di tempo la squadra avrà giocato un po' di partite e alla Juve interessa soprattutto che il croato parta bene".

Pedullà ha poi analizzato la prima conferenza stampa di Tudor: "In qualche passaggio si è un po' incartato, come quando ha detto che non gli piacciono i contratti lunghi e poi ha sottolineato come alla Juventus rimarrebbe per 10 anni. Si vede che è un allenatore contento di essersi ritrovato alla Continassa e di sicuro a me piace nell'impatto che ha avuto. Sono convinto che avrà un riscontro immediato dalla squadra".

Il giornalista ha continuato: "Fossi stato in sala stampa avrei chiesto a Tudor perché per la prima volta nella sua vita, dopo aver detto no a tante proposte di 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi ha detto sì alla Juventus.

Probabilmente lui mi avrebbe spiegato che l'ha fatto per il club bianconero ma era una domanda che avrei posto al croato. Perché la caratteristica di Tudor nell'ultimo anno e mezzo è stata sempre quella di rifiutare una panchina per poco tempo. Aveva trovato l'accordo ad esempio con il Napoli, poi siccome De Laurentiis non gli diede 1 anno e mezzo cambiò idea.

Quindi per me questa sarebbe stata una domanda obbligata, perché piuttosto che chiedergli cosa ha detto alla squadra o cosa gli è piaciuto sarei andato più sul nudo e crudo".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Tudor ha la mentalità giusta per traghettare questa squadra a fine stagione'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Tudor ha la mentalità giusta, da Juve, per traghettare la squadra verso la prossima stagione con le basi giuste.

Non é detto che il croato, con un nuovo allenatore magari più esperto e che sappia già vincere e competere, non possa restare come collaborare" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se Tudor farà bene perché non continuare con lui? Conte credo che non verrà, anche se tutto può succedere".