Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, se Igor Tudor dovesse accettare la proposta che gli avrebbe fatto la Juventus come traghettatore fino al termine della stagione, allora la trattativa con il tecnico croato potrebbe subire un'accelerazione. Per Schira il nome di Roberto Mancini invece sarebbe più complicato da realizzare.

Schira: 'Se Tudor accetta incarico da traghettatore ci potrebbe essere un'accelerata'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e di quello che sarebbe il principale candidato a prendere il posto di Thiago Motta: "Se Tudor accettasse un contratto di 3-4 mesi, ovvero fino a fine stagione o al massimo con la partecipazione al mondiale per club annessa e poi a metà luglio salutasse, allora la Juve potrebbe anche accelerare, ma al momento Tudor chiede quest'anno e il prossimo o chiede quest'anno e il rinnovo automatico se dovesse centrare la Champions, cosa comunque non impossibile vista la classifica.

Motivo per cui in questo momento in casa Juve si riflette anche se Tudor lo vedo un'opzione più facile di Mancini come subentrante. Sul croato comunque ci sono anche dei dubbi caratteriali, perché è uno che entra a gamba tesa e non sarebbe cosi congeniale in una situazione già magmatica e rovente come quella alla Continassa".

Parlando proprio dell'altro candidato che sembrerebbe essere in ballo, Schira ha detto: "Mancini vuole un contratto fino al 2027, 2 anni e mezzo, cioè questa stagione più altri due. Oggi la Juve quel passo non lo vuol fare, vorrebbe più un allenatore per raggiungere l'estate. Mancini, piuttosto che Gasperini, il sogno Antonio Conte o Stefano Pioli però sono idee e soluzioni da fine stagione.

In corsa al momento è complicato".

Il giornalista ha infine spiegato quella che sarebbe la situazione di Motta: "Che Thiago sia in discussione, beh, ormai credo sia lapalissiano. Che percentuali altissime di non essere più allenatore della Juventus l'anno prossimo, idem. Che Motta, se dovesse floppare anche col Genoa, possa essere esonerato, anche questo non va escluso.

Che Motta possa saltare stanotte o domani mattina, a questo credo un po' meno".

I tifosi rispondono a Schira: 'Il cambio dell'allenatore è da fare ora o mai più'

Le parole di Schira hanno acceso la discussione sul web: "Si parla di cambio dell'allenatore già da questo weekend e non dopo Genoa. Non avrebbe senso aspettare ancora.

Il quarto posto in Campionato sta saltando. Ora o mai più" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Tudor subito. La stagione da salvare è innanzitutto questa: bisogna andare in Champions oggi, non si possono pensare obiettivi per la prossima, quando questa è un disastro".