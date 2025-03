Secondo quanto scritto su X dall'opinionista Fabio Bergomi, voci di mercato vorrebbero Thiago Motta a rischio esonero dalla Juventus nel giro delle prossime 24 ore. Stando, inoltre, a quanto riferito a Sky Sport dal giornalista Gianluca Di Marzio, le certezze del club nei confronti dell'italo brasiliano si sarebbero ormai sgretolate.

Juventus, Fabio Bergomi: 'Qualcuno dice che Motta domani verrà cacciato e circola il nome di Zidane, a me però risulta Mancini'

L'opinionista Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato a quello che potrebbe succedere in casa Juventus con l'allenatore: "Situazione Juve. Qualcuno dice che domani sarà cacciato Motta. C’è chi parla di Zidane. Io so di Roberto Mancini.

In ogni caso mi risulta che Giuntoli, nel pranzo di qualche giorno fa, ha messo in chiaro le cose, Motta deve cambiare. Cambiare soprattutto atteggiamento con i giocatori, cambiare l’atteggiamento anche in campo mettendosi in discussione, cambiare l’atteggiamento con i giornalisti, cambiando in meglio e seguendo lo “stile Juve”.

Bergomi ha poi continuato nel suo incipit sottolineando: "Ci sarà da vedere se Motta riuscirà ad arrivare in Champions e con il suo atteggiamento non è sicuro che venga riconfermato, mentre anche in caso di fallimento ma con un atteggiamento diverso rimarrebbe. Se non cambia, il nome in cima alla lista è Mancini, se ci fosse una rottura prima Tudor da traghettatore che si potrà riconfermare per l’anno prossimo.

Vediamo".

L'opinionista, riferendosi poi all'Inter e a quello che sarebbe il primo obiettivo della società nerazzurra in questa stagione ha scritto: "Una cosa mi hanno ridetto, vogliono la Champions. E siccome si stanno preparando per quella competizione, fisicamente stanno crescendo a dismisura. Senza nulla togliere a quanto mi avevano confermato specificatamente sulla partita con l’Atalanta, dove anche la testa e la concentrazione erano ai massimi per evitare crolli tipo Firenze".

Juve, Di Marzio: 'Le certezze della società sul tecnico si sono sgretolate nel corso delle settimane'

Di quello che potrebbe essere il futuro di Thiago Motta ha parlato nelle scorse ore e ai microfoni di Sky Sport anche il giornalista Gianluca Di Marzio: "Credo che le certezze della società siano andate sgretolandosi nell'ultima settimana, perché prima l'idea era quella di continuare con Motta al di là di tutto, oggi il discorso è diverso e la Champions è diventata determinante, anzi forse nemmeno il quarto posto salverebbe il tecnico.

Non convince il rapporto con i giocatori, né il gioco che la squadra esprime in campo". Di Marzio ha poi concluso il suo intervento sottolineando come ora la palla passerà a Motta che dovrà essere bravo a dimostrare alla società di aver superato certi ostacoli con la squadra.