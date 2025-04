Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha evidenziato in un video postato sul proprio canale Youtube come la Juventus, se affidata ad una guida tecnica solida e pragmatica sin dall'inizio della stagione, avrebbe avuto molti più punti rispetto a quanti ne ha attualmente. Questo perché, secondo Pedullà, la rosa dei bianconeri non sarebbe affatto così scadente come molti la vorrebbero far passare.

Pedullà: 'Sono convinto che con un allenatore più solido da inizio stagione, questa squadra avrebbe più punti'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di quello che sarebbe il reale valore della rosa della Juventus: "Io sono convinto che questa squadra affidata a un allenatore solido che fin dall'inizio avrebbe dato un tipo di impronta, un tipo di grafico diverso, avrebbe almeno 10 punti più in classifica e forse mi tengo basso".

Il giornalista ha proseguito: "L'organizzazione, l'idea, la mentalità sono cose importanti e quindi io sono convinto che con questa stessa rosa, con questo stesso organico la Juventus sarebbe più o meno ad altezza Napoli in classifica. E chi fa una distinzione di organico, pensando che sia soltanto la rosa a fare la differenza, non si rende conto che sono gli allenatori a fare la differenza. Ecco perché gli allenatori non contano per il 20%".

Pedullà ha infine evidenziato: "Io questa squadra, se ci fosse una controprova, la metterei in mano ad Antonio Conte, facendolo lavorare fin da luglio per capire soltanto per curiosità quali sarebbero stati i risultati. Se non ci sarebbe stata un'alternanza clamorosa, non avremmo visto Kenan Yildiz prima inamovibile e poi in panchina.

Avremmo visto una scelta su 10-11 uomini, avremmo visto gente all'interno di una stessa posizione, non in posizioni opposte rispetto a quelle che avrebbero dovuto avere con una logica tattica fin dai primi minuti di lavoro del raduno estivo. Sono queste cose per me hanno fatto la differenza in casa Juventus".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'L'allenatore conta più del 50% in una squadra'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "A mio avviso l'allenatore vale di più del 50% della squadra. Dal punto di vista dell'imprenditore, dovrebbe essere considerato come un moltiplicatore di valore dei giocatori, l'unico che può farti fare plusvalenze e quindi attivo senza immissione di liquidità.

L'allenatore dovrebbe essere pagato più dei giocatori e dovrebbe avere lui le redini di un progetto a lungo termine", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Conte con gli stessi giocatori e gli stessi dirigenti, si sarebbe dimesso prima della fine del girone d'andata".