La Juventus sta vivendo un finale di stagione turbolento, con un solo grande obiettivo da centrare: il ritorno in Champions League. I bianconeri sanno bene che la qualificazione europea è fondamentale, non solo per il prestigio, ma anche per non compromettere il mercato estivo e ripartire con ambizioni rinnovate. In mezzo alle incertezze, però, una certezza sembra esserci: Kenan Yildiz.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane talento turco ha le idee chiare sul suo futuro. Nonostante le sirene di mercato e l’interesse di diversi top club europei, il numero 10 bianconero vuole restare a Torino.

Yildiz si trova bene nella città e nel club che ha creduto in lui, consegnandogli la prestigiosa maglia che fu di campioni come Del Piero e Platini. Il suo legame con la Vecchia Signora è solido, e la sua volontà è quella di proseguire il suo percorso di crescita proprio in bianconero.

Il futuro di Yildiz in bianconero

Anche la Juventus, dal canto suo, ha le idee chiare: Yildiz rappresenta uno dei pilastri su cui costruire il futuro. Non è un caso che, in una stagione complicata sotto molti punti di vista, il giovane turco classe 2005 (che compirà 20 anni precisamente questa domenica 4 maggio) sia comunque riuscito a entrare nel cuore dei tifosi. Un’eccezione in una squadra che, in generale, ha faticato a creare un vero legame con il proprio "popolo".

L’andamento altalenante dei risultati, le difficoltà nel reagire nei momenti importanti e una certa mancanza di personalità hanno generato malumore tra i sostenitori, abituati a riconoscersi nei loro beniamini.

Igor Tudor vuole raggiungere la Champions e ottenere la conferma

Il tecnico croato sta duramente per raggiungere il quarto posto, attualmente occupato dal Bologna. Ma il vero ostacolo non è solo tecnico o tattico: il problema principale pare il carattere dei giocatori. "Allenare la testa" d'altronde è difficile e Tudor lo sa bene. Il dna bianconero, fatto di grinta, determinazione e voglia di vincere, non si insegna: o si ha dentro o non lo si ha. E oggi, in pochi sembrano incarnarlo davvero.

La volontà di Tudor è quella di guadagnarsi la conferma sulla panchina bianconera. Il suo contratto prevede il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions, ma la Juventus si è comunque tutelata con una clausola che le permetterebbe di liberare il tecnico. Insomma, il futuro è ancora tutto da scrivere.