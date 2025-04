La Roma sbanca San Siro, imponendosi nei confronti dell'Inter per un secco 1-0 firmato da Matias Soulé. La squadra di Ranieri, brava a colpire nel primo tempo e a difendersi con ordine per il resto della gara, mette a segno un colpo importante per la propria classifica e si rilancia in maniera decisa per la zona Champions. Per gli uomini di Simone Inzaghi invece arriva la terza sconfitta di seguito e il rischio di essere sorpassati questa sera dal Napoli, che se la vedrà con il Torino.

L'Inter cade contro la Roma in casa e vede le streghe: questa sera il Napoli di Antonio Conte può effettuare il sorpasso

Pomeriggio da dimenticare per l’Inter, che a San Siro incassa una pesante sconfitta per 1-0 contro una Roma cinica e determinata. A decidere il match è stato un lampo di Matías Soulé, capace di punire i nerazzurri grazie ad un sinistro rasoterra che non ha lasciato scampo all'estremo difensore Sommer. Un passo falso che rischia di pesare moltissimo sulla corsa scudetto: con una vittoria questa sera contro il Torino, infatti, il Napoli balzerebbe davanti agli uomini di Simone Inzaghi, soffiando loro il primo posto in classifica.

I segnali di stanchezza in casa nerazzurra erano già nell'aria: il ko 3-0 in coppa Italia contro il Milan, costato la finale del torneo alla Beneamata, aveva messo in guarda l'intero ambiente che oggi contro una Roma fresca e gagliarda ha avuto la conferma di una flessione evidente.

All’orizzonte mercoledì incombe l’appuntamento proibitivo di Champions League contro il Barcellona di Lamine Yamal, autentica rivelazione europea. Gli impegni ravvicinati stanno evidentemente mettendo a dura prova la tenuta fisica e mentale dell'Inter, apparsa spenta e priva della consueta brillantezza, nonostante il supporto dei quasi 70 mila di San Siro.

Roma, ora la Champions League non è più un'utopia per i giallorossi

La Roma, dal canto suo, può sorridere: la vittoria contro una grande rilancia le ambizioni dei giallorossi, ora pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League. La squadra di Claudio Ranieri, solidissima in difesa e sprecona in ripartenza, ha mostrato personalità e coraggio, conquistando tre punti d'oro che potrebbero dare nuova linfa vitale ai giallorossi.

Se prima infatti, la formazione capitolina era considerata ai margini della lotta per il quarto posto anche a causa di un calendario all'apparenza proibitivo, ora la vittoria con l'Inter rende di nuovo possibile ogni ambizione.