Nonostante l'incontro di ieri con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ha appena vinto lo scudetto, sembri aver aperto le porte a possibili nuovi scenari, c'è chi non ha dubbi sul futuro di Antonio Conte. È infatti l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, dalle colonne di Sportitalia, a indicare quale sarà il futuro del tecnico oggi al Napoli ma domani (forse) alla Juventus: "Conte ha deciso di tornare a casa, alla Juve".

Nel meeting di 24 ore fa, Aurelio De Laurentiis avrebbe prospettato a Conte un mercato faraonico da oltre 200 milioni di euro, oltre alla promessa di un rifacimento degli impianti, con l'intento di costruire insieme un Napoli più ambizioso di quello che esiste oggi.

Secondo Pedullà a ogni modo, il tecnico leccese avrebbe già deciso il da farsi.

Pedullà: 'Il tracciato è scritto, il richiamo della Juventus per Conte è troppo forte'

"C’è stato chi su questa storia ci ha marciato, facendo interazioni solo per lucrare like per poi cambiare idea dopo un paio di ore (sempre interazioni sono) - ha scritto nel proprio editoriale Pedullà - Conte ha deciso di tornare a casa, alla Juve, ci vorranno i tempi tecnici e non sarà una cosa di domani o dopodomani, tuttavia il tracciato è scritto e bisogna soltanto aspettare. Sorprese? Non sono nella sua testa".

Il più grande sponsor del ritorno in bianconero di Conte sarebbe l'ad di Exor John Elkann, che avrebbe delegato a Giorgio Chiellini, oggi in dirigenza ma un tempo perno della difesa costruita proprio da Conte a Torino dal 2011 al 2014, il compito di convincere il tecnico a tornare lì dove è cresciuto e si è formato come calciatore e come allenatore.

Gyökeres tra le 'carte' per convincere Conte

In attesa di capire se il tecnico del Napoli deciderà o meno di lasciare il club azzurro, la Juventus si muove già sul mercato. Date le difficoltà per arrivare a Victor Osimhen, la dirigenza avrebbe infatti lanciato l'assalto a Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona.

Autore di 54 reti e 13 assist in 52 presenze quest'anno coi lusitani, i bianconeri avrebbero dunque individuato nello svedese il dopo Vlahovic, col serbo, ormai in procinto di lasciare la società. L'idea però, sarebbe quella di 'servirsi' del bomber anche come 'arma' in più per corroborare l'ipotesi in base alla quale se Conte tornerà sulla panchina troverà una società solida e decisa a supportarlo con acquisti di qualità e caratura internazionale.

Conceicao al Mondiale per Club, Kolo Muani forse

Oltre al mercato che verrà, la Juventus guarda anche al più immediato futuro e avrebbe già convinto il Porto a prolungare di un altro mese il prestito di Francisco Conceicao, con l'obiettivo di poterlo schierare nel Mondiale per Club del prossimo giugno.

Dialoghi in corso anche col PSG per Randal Kolo Muani: la Juventus lo vuole portare in Usa ma soprattutto tenerlo anche per il prossimo anno, per questo starebbe ragionando coi francesi sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.