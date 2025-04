Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso la propria opinione sull'intervista rilasciata in queste ore al Corriere della Sera dall'ex allenatore della Juventus Thiago Motta. In particolare Pedullà ha contestato diverse affermazioni dette dall'italo brasiliano e rimarcato quanto la compagine piemontese giocasse male nell'ultima fase dell'avventura di Motta.

Pedullà su Motta: 'Nelle ultime gare la sua squadra sembrava una formazione di Serie C'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato sul proprio canale Youtube l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dall'ex Juventus Thiago Motta: "Per me è un ottimo allenatore, farà una grande carriera, io non sono prevenuto nei suo confronti.

Migliorerà i suoi difetti e correggerà i tanti errori che ha commesso, perché non si può nascondere la polvere sotto il tappeto e dire che non ne abbia commessi. Quando però tu rilasci un'intervista non devi su ogni cosa respingere la palla dall'altra parte e dire: 'Cambierei soltanto le scelte delle ultime due partite'. Ma ci mancherebbe pure, le ultime due partite contro l'Atalanta e contro la Fiorentina se non ti avessero detto che era la Juve l'avresti scambiata per una squadra di Serie C".

Pedullà ha proseguito: "Motta da del bugiardo a chi dice che lo spogliatoio remasse contro di lui ma lo fa rilasciando un'intervista allo stesso giornale che non più tardi di qualche settimana fa pubblicava le parole di un calciatore anonimo all'interno della Juventus che si diceva stufo della sua presenza.

Piuttosto che parlare di bugiardi quindi, Motta avrebbe dovuto chiedere al suo intervistatore chi fosse quell'elemento che parlava male alle sue spalle. Quindi io credo che Motta debba ancora crescere molto".

Infine Pedullà si è concentrato sulla gestione di Motta rispetto ad alcuni calciatori della Juve: "Di Koopmeiners ha detto che tornerà grande, si questo lo possiamo dire di tutti, ma avrebbe dovuto spiegare per quale motivo ha continuato a impiegarlo tenendo in panchina Thuram e non dando il giusto riposo a un centrocampista che in quel momento non entrava nei nei criteri di meritocrazia.

Poi ha detto che con Danilo aveva un ottimo rapporto, quando si sa che è esattamente il contrario e francamente trovo incomprensibile che Vlahovic con lui facesse la muffa in panchina".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Motta ha fatto un'intervista da bambino'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione tra i suoi followers: "Sembrano le risposte che darebbe un bambino: "non sono stato io", "non è vero", "non l'ho mai detto". proprio una brutta uscita" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Continua a essere spocchioso anche dopo l'esonero, poi accampa mille scuse".