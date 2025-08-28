Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Matteo Moretto, la Juventus avrebbe ceduto al Nottingham Forest per 15 milioni di euro Nicolò Savona. Stando a quanto scritto da Moretto inoltre, il Milan si sarebbe assicurato le prestazioni sportive di Nkunku, attaccante che dovrebbe arrivare dal Chelsea per 38 milioni di euro più 5 di bonus complessi da raggiungere.

Juventus, Moretto è certo: 'Nicolò Savona al Nottingham Forest per circa 15 milioni di euro'

"Nicolò Savona al Nottingham Forest per circa 15 milioni di euro": questa è l'indiscrezione di calciomercato battuta sul social X dal giornalista Matteo Moretto.

Una notizia, che se trovasse conferme nelle prossime ore, significherebbe per il club bianconero liquidità fresca e dunque più margine sul mercato in entrata.

Sarà quindi interessante capire poi come il direttore generale bianconero Damien Comolli vorrà utilizzare la cifra eventualmente incassata per Savona. Perché se è vero che da una parte che alla Continassa arriverebbe una somma importante, per la quale peraltro la società effettuerebbe una plusvalenza del 100%, dall'altra è doveroso sottolineare come da Torino partirebbe la prima riserva del terzino destro. L'ipotesi più accreditata è che la società vada su un profilo diverso ma comunque un esterno, quel Edon Zhegrova che il Lille valuta proprio 18-20 milioni di euro.

Moretto: 'Jimenez verso l'addio al Milan, Nkunku firma domani'

Moretto si è poi focalizzato sul Milan e su un paio di indiscrezioni inerenti il mercato dei rossoneri: "Alex Jimenez verso l’addio al Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un trasferimento a titolo definitivo o di prestito con obbligo. Como, Roma e Bournemouth in corsa" scrive su X Moretto, che poi aggiunge: "Nkunku-Milan. Trasferimento a titolo definitivo sui 38 milioni + 5 milioni difficilmente raggiungibili. La firma del giocatore è prevista per domani".

Milan, i tifosi rispondono a Moretto: 'Se dovevamo sostituire Okafor si è deciso di prenderne uno migliore'

Le parole scritte da Moretto, specie quelle sul Milan e sul possibile arrivo di Nkunku in rossonero, hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori: "Se dovevamo sostituire Chukwueze e Okafor e si è deciso di prenderne uno gerarchicamente migliore, mi sta bene.

Se si è preso per fare la prima punta è un bel problema" sostiene un utente su X. Un altro poi, fra il serio e il faceto, aggiunge: "Bonus difficilmente raggiungibile, tipo qualificazione in Champions League del Milan?".