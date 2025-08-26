Nico Gonzalez è uno dei casi spinosi del calciomercato della Juventus. L'argentino non è una prima scelta nello scacchiere di Tudor e resta nella lista dei partenti, con il club bianconero che sta cercando delle offerte concrete. Oltre all'Atletico Madrid, ci sarebbe un sondaggio da parte del Bayern Monaco che potrebbe inserire il cartellino del giovane Sacha Boey come contropartita tecnica.

Possibile scambio Nico Gonzalez-Boey

Al momento non si può parlare di una reale trattativa ma di un'idea e di un sondaggio da parte del club bavarese, che starebbe comunque valutando la candidatura dell'argentino per rinforzare il pacchetto di esterni a disposizione di Kompany.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato per abbassare le pretese economiche della Vecchia Signora, il Bayern sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Sacha Boey come contropartita tecnica. Il talentuoso esterno francese classe 2000 potrebbe risultare un vero jolly per il sistema offensivo di Tudor vista la sua grande duttilità tattica. Infatti può occupare sia la posizione di trequartista ed essere l'alternativa naturale a Yildiz e a Conceicao, ma anche il ruolo di esterno a tutta fascia con caratteristiche maggiormente offensive rispetto a Cambiaso e Joao Mario.

Resta da capire se la Juventus accetterà un'eventuale proposta con l'inserimento di una contropartita, vista la volontà di monetizzare dalla cessione di Nico e avere così la possibilità di virare su Edon Zhegrova, valutato 18-20 milioni dal Lille.

Non tramonta la pista Dovbyk per l'attacco

La Juventus è alla ricerca anche di un altro attaccante che possa rendere più competitivo il reparto offensivo a disposizione di Tudor. Randal Kolo Muani resta in stand-by vista la richiesta di 60 milioni da parte del Psg. Ecco perchè il club bianconero valuta possibile alternative e tra queste resiste la candidatura di Artem Dovbyk, che potrebbe lasciare la Roma in questi ultimi giorni di mercato. L'ex Girona non è una prima scelta per Gasperini e per questo il futuro del bomber ucraino potrebbe essere lontano dalla Capitale. La Juve sta valutando questa opportunità ma il club giallorosso vorrebbe cedere il classe '97 a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Cifra che al momento il club bianconero non può investire, vista la mancata partenza di Dusan Vlahovic.

In caso di mancata cessione da parte di Vlahovic, la Vecchia Signora potrebbe decidere di prendere in considerazione opzioni low-cost come Vitinha del Genoa. In tal caso bianconeri potrebbero puntare sul prestito con diritto di riscatto, formula che però non stuzzica il Genoa che vorrebbe una cessione a titolo definitivo per circa 15 milioni.