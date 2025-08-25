Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, il destino dell'attaccante serbo è ancora tutto da scrivere.

Senza offerte importanti, da almeno 25 milioni di euro, la sua permanenza in bianconero non è da escludere, e ciò potrebbe portare al mancato ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG.

Vlahovic potrebbe restare, in bilico l'arrivo di Kolo Muani

Il club bianconero è in attesa di offerte per il classe 2005, proposte che però in questi ultimi giorni di mercato stentano ad arrivare. L'unica seria pretendente sembrerebbe il Milan che potrebbe proporre uno scambio con Saelemaekers, ma l'ingaggio del serbo da 12 milioni di euro sta bloccando la trattativa: anche per questo i rossoneri stanno prendendo in considerazione delle alternative, su tutte Conrad Harder dello Sporting Lisbona.

Alla luce di questo stato di cose e considerato anche il buon momento di Vlahovic, che è andato in gol alla prima di campionato contro il Parma, non è dunque da escludere che il bomber resti a Torino fino alla scadenza del contratto.

Il mancato addio di Vlahovic porterebbe però ad un altro mancato affare, questa volta in entrata.

Il ritorno di Kolo Muani, che resta la prima scelta, appare infatti in bilico, anche per le richieste del PSG, che vuole tra 60 e 70 milioni di euro.

Idea Bardghji per la trequarti

Passando invece alla trequarti, Zhegrova del Lille resta l'obiettivo primario ma il club bianconero valuta eventuali alternative.

Tra queste ci sarebbe anche Roony Bardghji, attaccante svedese classe 2005 in forza al Barcellona.

Nonostante la giovane età il 19enne ha già esordito con la maglia della prima squadra blaugrana dimostrando buone qualità. La Juve sta monitorando il suo profilo e potrebbe provare ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito secco, vista la volontà del Barcellona di puntare su di lui nel prossimo futuro. Nel sistema di gioco di Tudor, il 19enne svedese andrebbe a completare la batteria di trequartista ma potrebbe svolgere anche il ruolo di esterno a tutta fascia con caratteristiche più offensive dei calciatori oggi in rosa.

Oltre allo svedese, la Vecchia Signora continua a sondare anche altre piste, come quella che conduce ad Elmas del Lipsia. Il centrocampista piace però anche a Napoli, Roma e Torino.

Più complessa la candidatura di Christopher Nkunku, che il Chelsea cederebbe solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.