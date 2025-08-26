La Juventus è alla ricerca di un attaccante per completare l'organico. Viste le difficoltà nell'arrivare a Randal Kolo Muani, il club bianconero sta sondando diverse alternative al francese e fra queste ci sarebbe anche quella che porta a Vitinha del Genoa, considerato un opzione low cost.

La Juve sonda il terreno per Vitinha

Le cifre importanti richieste per arrivare ad attaccanti come Kolo Muani, Openda e Nicolas Jackson potrebbero far cambiare strategia al club bianconero, che starebbe valutando anche operazioni meno onerose dal punto di vista economico.

Si legge così il sondaggio per Vitinha, attaccante classe 2000 in forza al Genoa. Il 25enne ha dimostrato delle buone qualità, ma non è mai riuscito ad esprimersi in maniera costante visti i ripetuti stop fisici. Veloce tecnico e soprattutto duttile vista la sua disponibilità nell'occupare diverse posizioni come prima/seconda punta ma anche il trequartista.

Il club bianconero vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto mentre il Grifone vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 18-20 milioni di euro.

Il possibile sondaggio di Vitinha è legato anche alla possibile permanenza di Vlahovic che ha bloccato il mercato in entrata e non dato la possibilità alla Juve di investire una cifra importante per un altro attaccante.

Per il serbo non ci sono offerte concrete sul tavolo e il club bianconero potrebbe quindi decidere di acquistare un attaccante low cost per completare il pacchetto offensivo.

Continua il pressing di Genoa e Bologna per Rugani

Intanto per quanto concerne il mercato in uscita, il futuro di Daniele Rugani è ancora tutto da scrivere. Nonostante un'ottima pre-season e la volontà della Juventus di trattenere il difensore italiano, diverse squadre di Serie A non hanno mollato la presa e potrebbero provare un affondo in questi ultimi giorni di mercato. Stando agli ultimi rumors di mercato, Genoa e Bologna sarebbero ancora sulle tracce del centrale classe '94 e potrebbero provare ad intavolare una reale trattativa con il club bianconero.

Il Grifone vuole regalare un ulteriore pedina d'esperienza a Viera, mentre il Bologna potrebbe dire addio a Lucumì e avrebbe opzionato proprio Rugani come possibile alternativa. La Juve prenderà in considerazione solo offerte a titolo definitive e vicine ai 8-10 milioni.

La possibile cessione di Rugani è strettamente collega a quella di Lloyd Kelly che continua a essere nel mirino del Crystal Palace. Con un'offerta attorno ai 25 milioni, il club bianconero potrebbe decidere di cedere il centrale inglese, trattenere Rugani e acquistare un nuovo difensore per completare la rosa.