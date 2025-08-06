La Juventus è impegnata su più fronti in questa fase del mercato estivo, sia in entrata che in uscita. Tra i giocatori in bilico c’è Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino che, almeno per il momento, sembra destinato a rimanere a Torino. La sua posizione all’interno della rosa bianconera appare infatti ancora indefinita, complici le poche offerte ricevute e un ruolo che potrebbe cambiare a seconda delle scelte tattiche di Igor Tudor.

A fare il punto sulla situazione è stato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, con parole che non lasciano spazio a troppe interpretazioni: “La cosa che mi preoccupa di più, ragazzi, la situazione che mi preoccupa di più è quella di Nico Gonzalez.

Devo dirla sinceramente, è la situazione che mi preoccupa di più perché al momento al giocatore o per il giocatore non è arrivata nessuna offerta scritta, nessuna pec, nessuna nessun fax. Adesso non esistono più i fax, comunque nessun incontro”.

Le parole di Balzarini

Un quadro chiaro: al momento non c’è alcuna trattativa concreta per il trasferimento di Gonzalez, né interessamenti degni di nota da parte di club europei. Balzarini ha aggiunto che sono stati pochi i sondaggi ricevuti dal giocatore: “Solo dei sondaggi dall’Arabia Saudita, però con una società disposta a tirar fuori soldi, ma lui non è molto attratto da questa idea. Solo un sondaggio da parte dell’Atalanta. Meno ancora di un sondaggio da parte dell’Inter come alternativa a Lookman, però lì è tutta una vicenda che riguarda l’Inter, riguarda l’Atalanta, riguarda il giocatore, eccetera.

Questa è la situazione che mi preoccupa di più”.

Parole che testimoniano una certa preoccupazione da parte dell’ambiente bianconero. Gonzalez, arrivato con grandi aspettative, non ha ancora convinto del tutto e al momento non rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere titolare. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere rivalutato anche alla luce delle scelte tattiche di Tudor.

Nico Gonzalez potrebbe cambiare posizione in campo

In questi giorni, la Juventus prosegue la preparazione estiva ad Herzogenaurach, in Germania, dove Tudor sta facendo lavorare intensamente il gruppo. Il ritiro è blindato, senza distrazioni, e l’allenatore croato sta concentrando le sedute non solo sulla parte atletica ma anche su quella tattica.

Tra le ipotesi al vaglio c’è un possibile cambio di modulo che potrebbe favorire anche un rilancio di Gonzalez.

Con meno compiti difensivi e maggior libertà offensiva, l’argentino potrebbe trovare più spazio e più efficacia nel suo gioco. Tuttavia, almeno per ora, resta un’alternativa ai titolari, con Conceição e Yildiz davanti a lui nelle gerarchie per la trequarti. La sensazione è che solo un’offerta convincente o un cambio di marcia durante la preparazione potrebbe realmente cambiare il suo destino.

In attesa di sviluppi dal mercato, Nico Gonzalez continua dunque ad allenarsi con il gruppo, consapevole che le prossime settimane saranno decisive per capire se il suo futuro sarà ancora a tinte bianconere.