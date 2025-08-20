Nico Gonzalez resta uno dei principali nomi in uscita dalla Juventus in questi ultimi giorni di mercato. L’esterno argentino, arrivato in bianconero la scorsa estate, non ha mai trovato una continuità assoluta con la maglia della Vecchia Signora e il suo futuro sembra ormai lontano da Torino. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid continua ad essere fortemente interessato al giocatore: "Continui e costanti contatti anche per Nico Gonzalez all’Atletico Madrid, perché l’Atletico continua a dialogare con Comolli per cercare di trovare una soluzione sulla formula dell’operazione".

Si cerca un accordo

La dirigenza spagnola, infatti, lavora a stretto contatto con Damien Comolli, uomo mercato della Juventus, per cercare di imbastire un’operazione che possa soddisfare entrambe le parti. Non è un caso che da settimane il nome di Nico Gonzalez sia sulla lista di Diego Simeone, che ha individuato nell’argentino un rinforzo perfetto per il suo reparto offensivo.

La trattativa, come spiegato, è in corso e non ancora alle battute finali, ma le basi per una possibile intesa sono state gettate. Sempre Moretto ha sottolineato un aspetto chiave: "Nico ha già detto di sì all’Atletico, ha già avuto un contatto diretto con il Cholo Simeone. Anche questa situazione in uscita è ben avviata, non è in fase finale, non stiamo parlando di una trattativa quasi conclusa, ma sicuramente i contatti sono costanti ed è una pista da monitorare in questi ultimi giorni di mercato".

Vlahovic ha poche opzioni

In casa bianconera, però, non c’è soltanto la questione legata a Nico Gonzalez. La dirigenza deve affrontare anche il nodo spinoso di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, uno dei giocatori più discussi delle ultime stagioni, è seguito con attenzione dal Milan. I rossoneri hanno avviato dei sondaggi concreti, ma l’ostacolo principale resta l’ingaggio elevato del centravanti, che rende l’operazione tutt’altro che semplice.

Il Milan, infatti, continua a valutare delle alternative, consapevole che la finestra di mercato non permette margini di errore. Questo scenario rischia di complicare i piani della Juventus, che avrebbe voluto definire al più presto l’uscita di Vlahovic per evitare di arrivare a giugno con il rischio di perderlo a parametro zero.

Tuttavia, con il passare delle ore, la possibilità che Vlahovic resti a Torino non può essere esclusa.