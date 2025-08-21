La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo kosovaro in forza al Lille. L’interesse dei bianconeri è concreto e potrebbe concretizzarsi soprattutto nel caso in cui Nico Gonzalez dovesse lasciare Torino. A rilanciare la notizia è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha fornito dettagli significativi sulla trattativa.

Secondo il giornalista, l’accordo tra la Juventus e il giocatore sarebbe già stato raggiunto: “Zhegrova è d’accordo con la Juve, ve lo confermo, l’intesa c’è.

E, sul piano fisico, sta offrendo importanti garanzie in termini di tenuta e continuità di impiego”. Parole che confermano come la società bianconera abbia già mosso passi concreti per assicurarsi le prestazioni dell’esterno, considerato un profilo capace di unire qualità, dribbling e duttilità.

Le parole di Balzarini

Tuttavia, un punto interrogativo riguarda le condizioni fisiche del calciatore. Negli ultimi mesi, Zhegrova ha sofferto di pubalgia, un problema che ne ha limitato il rendimento e la continuità. Nonostante ciò, le ultime notizie che arrivano dalla Francia sembrano rassicuranti: l’esterno del Lille avrebbe recuperato in maniera significativa, ritrovando una condizione soddisfacente.

Anche Balzarini ha voluto chiarire questo aspetto, rispondendo a un quesito ricevuto dai suoi follower: “Rispondo a uno di voi che mi ha posto una domanda molto intelligente: Zhegrova può fare il quarto di centrocampo? Secondo me sì, per caratteristiche può ricoprire quel ruolo. Grazie per la domanda”.

Dunque, oltre alla posizione naturale da esterno alto, Zhegrova potrebbe essere adattato anche come quarto di centrocampo, una caratteristica che ne aumenta l’appeal per Igor Tudor, sempre alla ricerca di giocatori capaci di interpretare più ruoli. La sua capacità di abbinare velocità, tecnica e resistenza fisica si sposa bene con le esigenze tattiche del tecnico croato, che punta molto sulla versatilità e sulla disponibilità al sacrificio.

David verso una maglia da titolare

Parallelamente al mercato, la Juventus deve però pensare subito al campo. L’esordio in campionato contro il Parma, in programma il 24 agosto, si avvicina e Tudor ha intensificato il lavoro sul piano tattico. L’allenatore croato vuole presentarsi alla prima giornata con una squadra compatta, organizzata e pronta a interpretare al meglio le sue idee di gioco. In questo senso, le prossime sedute di allenamento saranno decisive per limare dettagli e consolidare gli automatismi.

Per il match contro i gialloblù non sono attesi ulteriori innesti oltre a quelli già ufficializzati. I nuovi volti che i tifosi juventini potranno ammirare sono infatti João Mario e Jonathan David.

Entrambi, complice anche una rosa non ancora completa, viaggiano verso una maglia da titolare nella sfida d’esordio. Sarà soprattutto l’attaccante canadese a prendersi la scena: acquistato per portare gol e freschezza al reparto offensivo, è pronto a guidare l’attacco sin da subito.

Il mercato resta comunque in fermento. L’eventuale addio di Nico Gonzalez aprirebbe la strada definitiva all’arrivo di Zhegrova, con la dirigenza bianconera che monitora la situazione giorno dopo giorno. Per Tudor, avere a disposizione già nelle prossime settimane un giocatore con le caratteristiche del kosovaro rappresenterebbe un vantaggio importante, sia in termini di qualità che di opzioni tattiche.

La Juventus, dunque, si prepara a vivere una fine di agosto intensa, divisa tra le questioni di campo e quelle di mercato. Zhegrova resta un nome in cima alla lista, con l’accordo già pronto e la sensazione che il suo futuro possa tingersi presto di bianconero.