La Juventus continua a muoversi sul mercato, con particolare attenzione alla situazione di Edon Zhegrova. L’esterno offensivo del Lille è finito da tempo nei radar bianconeri e negli ultimi giorni i contatti con il suo entourage si sono intensificati. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione: “Volevo chiudere anche con un altro discorso quello che riguarda Edon Zhegrova perché la Juventus ha continuato i contatti con gli agenti di Edon Zhegrova anche nella giornata di oggi, quindi la Juve e Zegrova, i suoi procuratori continuano a parlarsi.

C’è un discorso in atto costante praticamente tra la Juventus e Zhegrova. Cosa succede? Che per poter provare a capire se la Juventus vorrà affondare su questa operazione o meno, bisogna capire cosa accade con Nico Gonzalez”.

Insidia Marsiglia

Un passaggio cruciale, dunque, riguarda il futuro di Nico Gonzalez. L'argentino, arrivato la scorsa estate alla Juventus, piace molto all'Atletico Madrid, che sta pensando di inserirlo nei propri piani. Romano ha spiegato che: “Nico Gonzalez Atletico Madrid resta un discorso in piedi. Io confermo la notizia che vi ho dato nei giorni scorsi, ma bisogna capire se l’Atletico vorrà fare l’operazione a titolo definitivo come vorrebbe la Juventus o se l’Atletico pensa di presentarsi magari con un prestito o qualcosa di diverso.

Quindi vediamo perché Nico all’Atletico ci andrebbe volentieri, ma al momento è la formula dell’operazione che può fare la differenza e chiaramente questo può essere importante anche per Zhegrova”.

La Juve, quindi, non molla Zhegrova ma il suo arrivo a Torino sembra inevitabilmente legato all’eventuale cessione di Gonzalez. In caso di uscita, infatti, la società bianconera potrebbe accelerare per chiudere l’operazione con il Lille. Ma c’è un altro elemento che rende la trattativa più complessa: la concorrenza del Marsiglia. Romano ha sottolineato come i francesi siano molto attivi sull’attaccante kosovaro: “Non dimentichiamoci il Marsiglia, perché il Marsiglia per Zhegrova sta spingendo già da giorni.

Sono due settimane che il Marsiglia tratta Zhegrova, è una notizia che ho dato in esclusiva e su cui sicuramente il Marsiglia non ha cambiato idea. Insomma, il Marsiglia vuol prendere Zhegrova, ma questo discorso dipenderà da cosa accadrà anche con la Juventus in questi giorni, cioè o esce Nico Gonzalez e apre le porte per Zhegrova oppure al momento il discorso Zhegrova resta: “un ok parliamoci”, ok il contratto, ok, il gradimento della Juve, ma per poter affondare questo è sicuramente un passaggio importante. Ma intanto la Juve parla ancora con gli agenti di Zhegrova e quindi resta un discorso da monitorare nelle prossime ore, prossimi giorni per la Juventus”.

Rebus Vlahovic

Parallelamente alla situazione legata a Zhegrova e Gonzalez, in casa Juve resta aperto il tema Vlahovic.

Il centravanti serbo è al centro delle valutazioni della dirigenza, che non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero nel 2026. La società bianconera sta valutando eventuali offerte, ma non intende svendere il giocatore. Per questo motivo, al momento, le probabilità che Vlahovic resti a Torino sembrano piuttosto alte. Tuttavia, gli ultimi giorni di mercato potrebbero sempre riservare sorprese e non è escluso che qualche club possa tentare un assalto last minute.

La Juventus, dunque, si trova in una fase delicata del mercato: tra la necessità di piazzare Gonzalez per liberare spazio a Zhegrova, la concorrenza del Marsiglia e il futuro incerto di Vlahovic, le prossime settimane saranno decisive per definire il volto dell’attacco bianconero.