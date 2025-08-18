Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto su X, la dirigenza dell'Inter sarebbe pronta a comunicare agli agenti di Ademola Lookman che la trattativa con l'Atalanta sarebbe definitivamente tramontata, in quanto le due società non avrebbero mai trovato realmente la quadra economica per chiudere l'operazione.

Moretto a sorpresa: 'Nerazzurri pronti a comunicare a Lookman che la trattativa è definitivamente saltata'

Colpo di scena nel mercato nerazzurro. Nelle ultime ore, il giornalista Matteo Moretto ha lanciato un’indiscrezione che rischia di sparigliare le carte attorno al futuro di Ademola Lookman.

Sul proprio profilo X, l’esperto di calciomercato ha scritto: "L’Inter è pronta a comunicare ufficialmente all’entourage di Ademola Lookman che la trattativa è definitivamente saltata. I due club non sono mai stati vicini a un accordo".

Un annuncio che, se fosse confermato, avrebbe del clamoroso, considerando che l’Inter sembrava intenzionata ad accelerare per l’attaccante nigeriano, reduce da una stagione di altissimo livello con l’Atalanta.

La sorpresa è ancora maggiore se si osserva ciò che sta accadendo in parallelo tra le due società. Nelle scorse ore, infatti, Inter e Atalanta hanno trovato un’intesa per Nicola Zalewski, trasferitosi a Bergamo per una cifra complessiva di 17 milioni di euro.

Un’operazione lampo, che non solo dimostra rapporti solidi e un dialogo costante tra i due club, ma che sembrava potesse essere il preludio al passaggio di Lookman a Milano.

Una differenza economica da 10 milioni di euro

Restando alle ultime di mercato sul tema Lookman, Inter e Atalanta non sarebbero riuscite a colmare il gap economico fra la domanda di una e l'offerta dell'altra. Da quanto è trapelato, Marotta e soci avrebbero infatti messo sul tavolo un massimo di 40 milioni di euro più bonus mentre la famiglia Percassi non si sarebbe mossa da una valutazione minima di 50 milioni di euro. Una differenza sostanziale che avrebbe portato l'operazione al naufragio.

Inter, i tifosi si scatenano sul web: 'L'Atalanta non si è fatta intimidire e ha comprato dai nerazzurri anche Zalewski'

Le parole di Moretto hanno scatenato i tifosi sul web: "L'Atalanta è fantastica. Non si sono lasciati intimidire da Marotta per Lookman. E per di più, in segno di disprezzo per l'offerta dell'Inter, hanno dato soldi per Zalewski, così l'Inter potrebbe finanziare il suo calciomercato di basso livello", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "E pensare che i filosofi, grandi conoscitori delle dinamiche di mercato ritenevano la cessione di Zalewski come l'anticipo per arrivare a Lookman".