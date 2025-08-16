Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, il calciomercato della Juventus sarebbe finora contraddittorio e questo perché il club bianconero avrebbe sostanzialmente chiuso la trattativa col PSG per Kolo Muani, senza però trovare una destinazione a Dusan Vlahovic, bomber attualmente in rosa ma fuori dal progetto tecnico di Tudor.

Calciomercato Juventus, Sabatini: 'Il club bianconero, comprando Kolo Muani ma tenendo Vlahovic mostra contraddizioni'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus e alla sessione di rafforzamento estiva finora effettuata dalla società bianconera: "Il calciomercato della Juve è il simbolo della contraddizione: i bianconeri infatti devono ancora risolvere lo spinoso caso Dusan Vlahovic ma nel frattempo comprano Kolo Muani.

Di domando cosi, come faranno a risolvere il problema del centravanti serbo? La vecchia signora, quando chiuderà per il bomber francese, disporrà di 3 attaccanti in rosa dei quali uno percepisce 12 milioni di euro l'anno, un altro 10 e David 7. Quindi i conti mi sembra che non tornino, soprattutto se Tudor giocherà con un solo attaccante e due trequarti dietro di lui".

Sabatini ha proseguito: "Un'altra cosa che non torna in casa Juventus è quella inerente la fascia destra: prima hanno chiuso una buona operazione tra Joao Mario e Alberto Costa, ottenendo anche una piccola plus valenza e poi si sono fermati, cedendo anche Weah, che a mio avviso avrebbe fatto il titolare di ruolo. Ora stanno vendendo sempre su quella corsia Nico Gonzalez, ma se lo sostituisci con Molina dell'Atletico, è uno scambio che ha poco senso.

Dico questo perché non so se l'argentino sarebbe all'altezza di quelli che sono usciti dalla Continassa e francamente non ha le loro caratteristiche tecniche. Dunque credo che si stia facendo un po' di confusione".

Sabatini ha infine concluso il suo video parlando del mercato del Napoli: "La confusione penso la stia facendo anche il Napoli con il ruolo del portiere: l'alternanza è bella ma l'unica stagione in cui Meret è andato male è stata quella in cui aveva la concorrenza di Ospina. Non credo quindi che il dualismo con Milinkovic-Savic non farà bene a nessuno e penso che nel ruolo dell'estremo difensore ci voglia una gerarchia ben chiara. Fossi Conte, direi subito chi difenderà i pali del Napoli in campionato e chi in coppa per non creare confusione".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Se Vlahovic si impunta cosa avrebbero dovuto fare?'

Le parole di Sabatini non hanno trovato il consenso di tutti i suoi followers sul web: "Se Vlahovic non accetta alcuna destinazione e si impunta per andare poi a scadenza il prossimo anno cosa dovrebbe fare la Juve? Restare a guardare e non prendere David e Kolo Muani?" sottolinea un utente su Youtube.

Un altro invece criticamente aggiunge: "Sandro, sei incredibile, se prendiamo Kolo non ti va bene, se non lo prendiamo non ti va bene".