Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la Juventus si sarebbe informata con il Lille per quanto concerne il profilo di Edon Zhegrova, esterno offensivo che andrà in scadenza di contratto con il club francese nel prossimo 2026. Pedullà ha poi precisato che la società piemontese, prima di accelerare per un attaccante di fascia, dovrà prima cedere Nico Gonzalez.

Calciomercato Juventus, Pedullà: 'Su Zhegrova il club bianconero si è informato ma occhi al Marsiglia'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di un nuovo nome accostato alla Juventus: "Zhegrova è un esterno offensivo forte, che in passato era stato seguito da diversi club italiani come il Napoli ma nessuno aveva affondato il colpo perché fondamentalmente il Lille nelle ultime sessioni di mercato non aveva aperto a un suo trasferimento.

Adesso le cose sono cambiate e sul giocatore c'è forte il Marsiglia di De Zerbi, che nonostante abbia preso Paixao vuole fare anche un altro attaccante, e si è informata anche la Juventus. Ovviamente quello dei bianconeri è stato un primo approccio, perché alla Continassa devono prima capire cosa ne sarà di Nico Gonzalez. Vediamo se questo interesse dei bianconeri porterà a qualcosa, a oggi il Marsiglia è avanti però il mercato fa vivere sempre tante emozioni e le cose si possono ribaltare da un momento all'altro".

Ancora sulla Juve: 'Ai bianconeri continua a piacere O'Riley ma il calciatore del Brighton oggi ha segnato nel suo esordio stagionale. Non so se il gol del danese potrà cambiare la storia della trattativa con Comolli, ma in ogni caso alla Continassa dovrà uscire prima Douglas Luiz [VIDEO]".

Pedullà ha proseguito a parlare di mercato concentrandosi poi sulla Roma e su un nome accostato per tanto tempo anche alla Juventus, quello di Jadon Sancho: "I giallorossi e il ds Massara hanno fatto tutto quello che era il loro potere per chiudere la trattativa. È inutile però parlare di prestito per l'inglese, vista la sua situazione contrattuale con il Manchester United. Se dovesse arrivare nella Capitale, quello di Sancho sarebbe un vero e proprio investimento. Per quanto concerne Bailey invece, ci troviamo in una fase più avanzata nelle trattative: il giamaicano non è stato utilizzato dall'Aston Villa nella prima di campionato e quindi l'esterno è atteso già nei prossimi giorni a Trigoria".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Non ha senso vendere Douglas per prendere O'Riley'

Le parole di Pedullà, specie quelle su O'Riley e il possibile avvicendamento con Douglas Luiz, ha acceso la discussione fra i suoi followers: "Non ha senso vendere Douglas Luiz, tra l'altro per meno di 30 milioni, e correre a comprare O'Riley. Abbiamo già in casa i giocatori. Perché molti allenatori non riescono a evidenziare le buone caratteristiche dei calciatori a disposizione?", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non ha assolutamente senso vendere Luiz, il giocatore più tecnico che abbiamo a centrocampo. Andrebbe aggiunta qualità, invece ci ritroviamo ancora con McKennie e Locatelli".